Mandela Keita (22) en verrassing Arne Engels (20) voegen zich bij EK-selectie Rode Duivels

vr 31 mei 2024 12:13

Met Mandela Keita (22) en Arne Engels (20) heeft bondscoach Domenico Tedesco nog twee jongelingen opgeroepen om de Belgische selectie in Tubeke aan te vullen. De twee middenvelders hebben anderhalve week om zich te bewijzen, maar of een van hen straks ook mee op het vliegtuig naar Duitsland zit, is hoogst onzeker.

Bondscoach Domenico Tedesco had het dinsdag bij het bekendmaken van zijn EK-selectie al verklapt: de voorlopige selectie van 25 namen zou nog aangedikt worden met twee jongelingen. Toen de Rode Duivels zich vanochtend moesten melden in het nationale oefencentrum in Tubeke, werd ook duidelijk wie de uitverkorenen zijn: Mandela Keita en Arne Engels. De twee belofte-internationals werden in samenspraak met belofte-bondscoach Gilles Swerts overgeheveld. Keita en Engels trainen in de eerste plaats mee om mogelijke blessures nog op te vangen. Zo is op het middenveld bijvoorbeeld Aster Vranckx nog onzeker. In principe zou een van de twee reserves het 26ste en laatste ticket kunnen krijgen voor het EK, maar Tedesco liet al verstaan dat hij ook gewoon met 25 spelers naar Duitsland zou kunnen (en willen?) afzakken. Of Keita of Engels zich straks mogen opmaken voor hun eerste grote toernooi met de nationale ploeg, is dus hoogst onzeker. (lees verder onder de link)

Verrassing Engels, "ervaren" Keita

Dat Mandela Keita erbij is, is niet echt een verrassing. De jonge Antwerp-middenvelder maakte in oktober al indruk op Tedesco, toen hij werd opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk en Zweden. Tegen Oostenrijk mocht Keita in het slot ook debuteren voor België. Met Arne Engels heeft Tedesco er ook een opvallende naam bijgehaald. De 20-jarige spelmaker maakte in de zomer van 2022 voor een habbekrats - amper 100.000 euro - de overstap van Club NXT naar het Duitse Augsburg. Daar maakte hij op korte tijd al snel indruk.