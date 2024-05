Wullaert zet Flames op scherp voor tweeluik tegen Tsjechië: "Denk nog na over mijn peptalk"

De Red Flames staan voor een belangrijk tweeluik tegen Tsjechië op hun weg naar het EK in 2025. Na een 0 op 6 tegen Spanje en Denemarken gaan de Belgen nu vol voor twee zeges. Al beseffen ze dat het niet eenvoudig zal zijn. "We moeten vooral weer meer durven te voetballen."

"We moeten niet flauw doen, als we nog druk willen zetten op Denemarken dan moeten we voor zes op zes gaan", vertelt kapitein Tessa Wullaert. "Het voelt niet aan alsof we met het mes op de keel spelen, maar ik ga wel aan de groep zeggen dat het erop moet zijn, 100 procent. Al zal iedereen dat hier wel beseffen."

"Tsjechië staat lager op de FIFA-ranking, maar het is een team met kwaliteiten. Hun spits speelt bij AC Milan, dus dat wil wel al iets zeggen. En Tsjechië heeft ook goed gespeeld tegen Spanje."

"Het is een stevige ploeg dus als we ze niet matchen in de duels, dan gaan we ook niet tot voetballen komen. En dat zal net heel belangrijk zijn. We moeten ons spel spelen, dat hebben we tegen Spanje en Denemarken te weinig gedaan."

"Iedereen moet mee. We moeten elkaar op scherp zetten en dat begint al met ook op training vol in het duel te gaan. Ik ga ook nog eens nadenken wat ik voor de match ga zeggen in mijn peptalk."

"Dit zijn heel belangrijke wedstrijden. We hebben ons de voorbije twee keer geplaatst voor het EK, dat willen we nu ook doen. We hebben de lat voor onszelf daar gelegd."