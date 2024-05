Ritchie De Laet is blij dat hij zijn Antwerp op het veld kon uitzwaaien: "Gelukkig had "den doc" goeie pijnstillers!"

ma 27 mei 2024 13:42

Ritchie De Laet heeft zijn laatste wedstrijd voor Antwerp gespeeld. Flink ingepakt gunde coach Mark van Bommel de verdediger een mooi afscheid op het veld. Met een zalige glimlach gaf de Belg zijn laatste heerlijk ontwapenende interview voor The Great Old: "Ik heb al een paar potjes gehuild in de kleedkamer."

"Nu dan graag de handen op elkaar voor een Antwerp-supporter in hart en nieren. Antwerp heeft hem alles gegeven, en hij ook alles voor Antwerp."



"Dames en heren: Ritchie De Laet!"



De kelen op de Bosuil gingen voor de start van de match tegen Anderlecht luidkeels open na de mooie woorden van de stadionomroeper voor de laatste match van"hun" Ritchie. De beenharde rechtsback speelde 214 wedstrijden voor de club en won 2 bekers en 1 titel, waaronder de historische dubbel vorig jaar.



Ook tijdens de match oogstte hij nog eens luid applaus.



In minuut 96 kwam de ouderdomsdeken onder veel gejuich voor de laatste maal het veld op in rood-witte kleuren.



Met een stevig ingepakte knie forceerde hij zelf nog een vrije trap, die Michel Ange Balikwisha aardig mooi in de bovenhoek schilderde.



Wilde hij als gelegenheidsspits niet eens zelf zijn kans wagen?



"Om heel eerlijk te zijn: ik denk niet dat de bal tot bij de goal geraakt was", lachte De Laet achteraf.

Wonderdokter en liefdesverhaal

Eigenlijk was het een half mirakel dat De Laet nog opgelapt raakte.



Vorige week ging de 35-jarige verdediger nog met tranen naar de kant. Hij kwam bijzonder slecht neer en ging door zijn knie, een afscheidswedstrijd leek door zijn neus geboord.



"Vorige week ben ik één keer naar buiten gegaan, om rustig te joggen. Ik was net fit genoeg om rond te lopen. Gelukkig had den doc - de dokter - goeie pijnstillers!", doet De Laet zijn verhaal.



"Het was vooral een mooi gebaar van de coach, die ik nog eens wil bedanken", gaat hij verder.



"Ik ben zeker niet altijd de gemakkelijkste speler geweest, soms botste het eens. Maar ik zei het ook tegen Mark (van Bommel): elk liefdesverhaal heeft ups en downs. De coach heeft heel veel voor mij en de hele club betekend."

Op een lager niveau uitbollen zie ik niet zitten. Het moet al een heel mooie uitdaging zijn om "nee" te zeggen tegen Antwerp. Ritchie De Laet