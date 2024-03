Ritchie De Laet neemt afscheid van Antwerp met gedicht: "'t Was allemaal de moeite waard"

Na meer dan 200 matchen in het shirt van Antwerp neemt Ritchie De Laet afscheid van de club van zijn hart. Met een gedicht brengt hij een laatste ode aan zijn tijd bij The Great Old.

Ritchie De Laet debuteerde in 2006 voor de eerste ploeg van Antwerp, maar na één seizoen ging hij zijn voetbalgeluk al in Engeland zoeken.



Pas toen hij in 2018 terugkeerde naar de Bosuil groeide hij uit tot een icoon. Met een gedicht, verteld in sappig Antwerps, kijkt hij terug op alle mooie momenten in rood en wit.

Want... "Wij begrijpen elkaar. Rood en wit. Sinjoren onder elkaar."



De Laet heeft ook aandacht voor de heropleving van de club van zijn hart, die hij vanaf de eerste rij mocht meemaken. "Ik zag stamnummer 1 herrijzen. Meedoen voor de prijzen."



"Antwerp Europees op de kaart. Van Tottenham tot Barcelona. 't Was allemaal de moeite waard."

Maar De Laet beseft dat de tijd gekomen is om andere oorden op te zoeken. Op zijn 35e is zijn rol bij de landskampioen stilaan uitgespeeld. "Maar eerst nog alles geven in de play-offs en de bekerfinale."