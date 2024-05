Spion in het peloton: "We worden dit jaar verdacht veel gecontroleerd op motortjes"

Na de snelste Giro aller tijden leggen we ons oor nog eens te luister bij de spion. Hoe zit het nu met de motortjes? Waarom drijft de UCI de controles op? En zijn er al nieuwe snufjes op de markt gebracht door fietsenconstructeurs?

"In het peloton wordt er eigenlijk nooit over motortjes gesproken."

"Je zou soms denken dat Tadej Pogacar op een brommertje rijdt, maar dat is helaas niet het geval."

Spion in het peloton

In een bepaalde rittenkoers werd ik elke dag gecontroleerd.

In een bepaalde rittenkoers werd ik elke dag gecontroleerd.

"In een bepaalde rittenkoers werd ik zelfs elke dag gecontroleerd. De mecaniciens delen dan gretig foto's op Snapchat."

"Tot vorig jaar kwam de controleur met zijn tabletje om de 3 koersen onze fietsen scannen. Dit jaar kregen we hem in bijna elke klassieker over de vloer."

"Zulke Western-scènes hebben we in het profpeloton nog niet gezien. Maar ik merk wél dat we dit jaar verdacht veel gecontroleerd worden op motortjes."

"Tot op vandaag is er in het profpeloton nog niemand betrapt op een motortje. Ik denk eerlijk gezegd dat het anno 2024 onmogelijk is om met een motortje rond te rijden."

"Om de zoveel tijd heb je wel een of andere pipo, zoals Jérôme Pineau, die zegt dat renners motortjes gebruiken."

"Maar ik zou niet weten hoe je als renner zoiets nog in je hoofd zou halen en hoe je er nog mee zou wegkomen in deze tijden vol controles."

"In de periode 2008-2013 doken er af en toe verhalen op over motortjes in het peloton."

"Ik geloof dat er toen effectief renners met een motortje in hun fiets rondgereden hebben."

"Maar na de geruchten over een motortje bij Cancellara is de UCI in actie geschoten om mechanische fraude op te sporen. Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat Cancellara effectief een motortje heeft gebruikt."