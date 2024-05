RETRO - Nibali op kasseien, solo van Simoni en straffe Basso: ook zij staken erbovenuit in een grote ronde

zo 26 mei 2024 08:35

Zonder ongelukken steekt Tadej Pogacar de Giro d'Italia vandaag op zak, en hoe. Hij reed de concurrentie op een hoopje en wint uiteindelijk met bijna 10 minuten voorsprong. Dat is het grootste verschil in een grote ronde in 40 jaar. Tijd voor een overzicht van de meest dominante winnaars in de recente wielergeschiedenis.

Giro 2006: Ivan Basso (9'18")

Tot de Giro van 2024 had Ivan Basso de grootste voorsprong in het eindklassement van een grote ronde in de voorbije 30 jaar. De Italiaan pakte toen ook 3 ritzeges. Dat was telkens met een respectabele voorsprong. Grootste concurrent José Enrique Gutierrez was niet altijd de op één na beste, maar wel de meest constante achter Basso. Uiteindelijk eindigde hij op 9 minuten en 18 seconden. Basso zette de puntjes op de i richting Aprica tijdens de 19e etappe. Iedereen verloor minstens een minuut, Gutierrez zelfs bijna 3 minuten. De verschillen in het eindklassement waren enorm. Zo eindigde Damiano Cunego (4e) op ruim 18 minuten.

Tour 1997: Jan Ullrich (9'09")

In de Ronde van Frankrijk waren er rond de eeuwwisseling verschillende dominante eindoverwinningen van Lance Armstrong. Die werd weliswaar uit alle uitslagen geschrapt. Voor Jan Ullrich is dat ook deels het geval, maar zijn Tourzege uit 1997 staat nog op zijn palmares. Hij zette zijn concurrenten toen op ruim 9 minuten. De Duitser maakte vooral het verschil in de tijdritten. Richard Virenque was de grootste bedreiger, maar ook hij verloor twee keer zo'n 3 minuten op Ullrich. Met nog een ritwinst in Andorra en meer ereplaatsen in de bergen zette hij de Tour helemaal naar zijn hand. Slechts 7 renners finishten binnen het halfuur in het eindklassement.

Tour 2014: Vincenzo Nibali (7'37")

10 jaar geleden was Vincenzo Nibali outstanding in de Tour de France. De Italiaan leidde zelfs bijna van start tot finish. Het was wel een deels onthoofde Ronde van Frankrijk. Chris Froome (rit) en Alberto Contador (rit 10) gaven op na een valpartij. De Haai van Messina liet het niet aan zijn hart komen. Hij gaf de gele trui, die hij pakte op dag 2, even weg aan vroege vluchter Tony Gallopin, maar Nibali had hem snel terug en hield hem bij tot in Parijs. Al tijdens de kasseienrit naar Arenberg maakte hij indruk. Met ritzeges op La Planche des Belles Filles en Hautacam onderstreepte de Italiaan zijn dominantie. Uiteindelijk won Nibali met net geen 8 minuten voorsprong. De verrassende Jean-Christophe Peraud legde toen beslag op de 2e plaats.

Giro 2001: Gilberto Simoni (7'31")

In 2001 werd de Giro d'Italia overschaduwd door dopingrazzia's. 34 renners en 17 medewerkers werden beschuldigd van inmenging. Onder meer Marco Pantani werd toen geschorst. Maar er was ook een winnaar na 21 dagen koersen in de laars. Gilberto Simoni stak er met kop en schouders bovenuit. Opvallend was wel dat hij zijn voorsprong vooral pakte in 2 ritten. Op de Passo Pordoi moest hij de ritzege aan de Mexicaan Perez Cuapio laten, maar Simoni zette er zijn latere concurrenten wel op een stevige achterstand. In de 20e rit was hij nog indrukwekkender. De Italiaan vertrok in z'n eentje op de Mottarone en rondde een solo van 50 kilometer af. De Spanjaarden Abraham Olano en Unai Osa stonden naast hem op het eindpodium, weliswaar op ruime afstand van Simoni.

Tour 2023: Jonas Vingegaard (7'29")

Tadej Pogacar wint deze Giro met een ruime voorsprong, maar vorig seizoen werd hij zelf 2e achter een dominante winnaar. Jonas Vingegaard zette de Sloveen toen op meer dan 7 minuten. Lange tijd leek het een nagelbijter te worden, maar in twee dagen trok Vingegaard het laken naar zich toe. De tijdrit naar Combloux was een eerste teken aan de wand. In amper 22 kilometer was Vingegaard 1'38" sneller dan Pogacar. Een dag later kreeg de Sloveen een uppercut. Op de Col de la Loze loste Pogacar verrassend vroeg voor hij de bekende woorden "I'm gone, I'm dead" uitsprak in zijn oortje. Zo verdween de spanning helemaal uit de Tour, want Vingegaard pakte in die rit maar liefst 6 minuten. Zo nam de Deen wat revanche voor de Tour van 2021. Toen zette Pogacar hem op ruim 5 minuten.