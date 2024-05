Dan toch naar de uitgang: Barcelona neemt alsnog afscheid van coach Xavi

Hoeveel bochten van 180 graden kan het bestuur van Barcelona maken? Eind januari kondigde Xavi zelf aan dat hij na het seizoen zou vertrekken als hoofdcoach.

Met wat masseerwerk van het bestuur kwam de 44-jarige trainer 3 maanden later terug op zijn beslissing. Hij zou zijn contract tot 2025 uitdoen, maar dat blijkt nu niet meer nodig.

Enkele kritische uitspraken van Xavi over de financiële situatie bij Barcelona schoten bij het bestuur in het verkeerde keelgat. Voorzitter Joan Laporta besloot alsnog om de samenwerking met Xavi te beëindigen.

"FC Barcelona wil Xavi bedanken voor zijn werk als coach en voor zijn ongeëvenaarde carrière als speler en aanvoerder. We wensen hem alle geluk in de wereld", klinkt het in een statement.

Zondag zit Xavi voor het laatst op de bank voor de uitwedstrijd tegen Sevilla. De clublegende was sinds november 2021 aan de slag in Barcelona. In 2023 loodste hij de Blaugrana naar de landstitel, dit seizoen moesten ze Real Madrid laten voorgaan.

De komende dagen hoopt het Barça-bestuur om zijn opvolger voor te stellen. De Catalanen lieten hun oog vallen op Hansi Flick, de ex-coach van Bayern München.