Thibau Nys na nieuwe zege: "Ik keek om en niemand zat in mijn wiel. Dan krijg je vleugels"

Alles wat Thibau Nys dit wegseizoen aanraakt, lijkt in goud te veranderen. Of zoals in Noorwegen: in een oranje leiderstrui. Nys toonde in de openingsrit zoveel punch dat de concurrentie niet op de foto stond. "Mocht ik zelf een finale mogen uittekenen, zou ze er zo uitzien."

Exact een maand geleden begon Thibau Nys aan zijn wegseizoen. In de Ronde van Noorwegen was hij al goed voor zijn 5e zege. "Het is ongelooflijk", lijkt hij zichzelf nog altijd te verbazen.

"Het was heel moeilijk koersen zonder oortje, want mijn radio zat nog in mijn koffer (die zoek is geraakt op de luchthaven, red). Ik had dus een hele dag geen communicatie met de auto van de ploegleiding."

"Dat was lastig, omdat we met de ploeg de koers gedragen hebben. We hielden de vlucht onder controle. Soms was het verschil maar 30 seconden en moesten we vertragen, maar op het einde sloeg ik nog even in paniek en twijfelde ik of we ze nog zouden inhalen."

"Maar ineens ging het snel. Ik wist dat het hard zou gaan op de slotklim. Als ik zelf een finale zou mogen uittekenen, dan zou die er zo uitzien."

"Net toen ik dacht: nu gaat het ontploffen, nu gaat het pijn doen, keek ik achterom en zat ik alleen in het wiel van (ploegmaat) Vacek."

"Dat gaf mij zo'n ongelooflijk gevoel. Je weet: nu ziet het er mooi uit. Dat geeft je vleugels."

"Ik heb er nog even aan gedacht om samen over de finish te komen, maar op een gegeven moment plooide hij een beetje en kon ik geen risico nemen. Maar ik had hem de zege zeker gegund."