Pep Guardiola 5e keer Manager van het Jaar na "een van de mooiste prestaties uit mijn carrière"

Pep Guardiola is voor de 5e keer uitgeroepen tot Premier League Manager van het Jaar. De Spanjaard pakte met Manchester City een vierde landstitel op een rij in Engeland.

Pep Guardiola won de prijs al vier keer eerder sinds hij in 2016 bij de club kwam. Met 6 titels in de Premier League is hij nu de op een na succesvolste coach in de geschiedenis van het Engelse voetbal. Alleen Alex Ferguson doet beter met 13 titels in 28 jaar bij Manchester United.

"Deze prijs weerspiegelt het harde werk en de uitmuntendheid van de mensen bij de club in alle afdelingen", zei Guardiola. "Ik ben zo trots om manager te zijn van deze groep spelers en elke dag samen te werken met de briljante coaches en ondersteunende staf."

"Vier titels op rij winnen is een van de meest trotse prestaties uit mijn carrière. Dit is de zwaarste competitie ter wereld en onze concurrenten hebben ongelooflijk goed voetbal gespeeld."

Guardiola haalde het voor Mikel Arteta van Arsenal, Unai Emery van Aston Villa, Andoni Iraola van Bournemouth en Jürgen Klopp van Liverpool.