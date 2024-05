Golfer Thomas Detry heeft de juiste aandacht getrokken: "Hij staat zeker op long list voor Ryder Cup"

do 23 mei 2024 09:28

Een topprestatie op een major in het golf opent deuren. Thomas Detry eindigde afgelopen zondag als 4e op het PGA Championship en heeft daarmee indruk gemaakt. "We houden hem in het oog voor de Ryder Cup", zegt Luke Donald.

Op de persconferentie van de Soudal Open in Schilde was Thomas Detry niet van de partij, want de beste Belgische golfer heeft ervoor gekozen om zich te concentreren op de PGA Tour in de Verenigde Staten. Toch ging de naam van Detry over de tongen, want met zijn 4e plaats op het PGA Championship, de tweede major van het jaar, heeft hij indruk gemaakt. "Het is alsof je in het tennis de halve finales van Roland Garros bereikt", maakt collega Nicolas Colsaerts de vergelijking. Ook jonkie Matthis Besard was onder de indruk. "Een major is het hoogste van het hoogste niveau, alle toppers deden mee", zegt de 24-jarige golfer die net als Detry golf en studies combineerde aan de Universiteit van Illinois. "Het was ook geen toevalstreffer, want hij heeft eerder dit jaar al goeie resultaten behaald op de PGA Tour. Het feit dat hij 4e eindigde is daar de bevestiging van. Hij is een rolmodel waar alle jonge Belgische golfers naar opkijken."

Het is geen verrassing dat hij 4e geworden is in een major. Hij heeft er alle capaciteiten voor. Nicolas Colsaerts

Detry is dankzij die 4e plaats zeker van deelname aan de US Open, de derde major van het jaar, staat nu op de 20e plaats in de Fedex Cup, de seizoensranking op de PGA Tour en is opgeklommen naar plaats 54 op de wereldranglijst. En dat allemaal zonder zege op het hoogste niveau, want daar wacht Detry nog altijd op. "Stap voor stap heeft Thomas zijn niveau verbeterd", weet Colsaerts, die zelf de top 10 haalde op de US Open en The Open. "Het is dus geen verrassing dat hij 4e geworden is in een major. Hij heeft er alle capaciteiten voor. Misschien moet hij nog wennen aan dat idee en dan wordt het zeker niet zijn laatste topresultaat."

"We houden Detry in het oog voor de Ryder Cup"