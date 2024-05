Spanjaard Nacho Elvira houdt Thomas Pieters van thuiswinst op de Soudal Open

De Spanjaard Nacho Elvira heeft de Soudal Open, het belangrijkste golftoernooi in België, op zijn naam geschreven. Op de slotdag werd hij op de hielen gezeten door onder meer Thomas Pieters, maar Elvira hield in de eindafrekening één slag over.

Thomas Pieters was erop gebrand om de eerste Belgische winnaar van de Soudal Open (of voorganger Belgian Open) te worden sinds de legendarische Flory Van Donck in de jaren 50.

Pieters was op zijn eigen thuisbaan 4 dagen lang heel regelmatig. Op de slotdag evenaarde hij zijn beste rondje (-5) van de week.



Door een sterke start zat hij de Spaanse leider Nacho Elvira na 9 holes op de hielen. Maar in de laatste 9 holes kon Pieters geen terrein meer goedmaken.



Op de voorlaatste hole had hij de eerste drie dagen telkens een birdie (-1) geslagen, maar door een slechte afslag belandde hij deze keer in de bosjes en moest hij vrede nemen met par.



Die geschiedenis herhaalde zich op de laatste hole, waardoor Pieters moest hopen dat Elvira - die na hem kwam - nog een steekje zou laten vallen en zou terugvallen in het klassement.



Dat gebeurde niet. De 37-jarige Spanjaard, pas de nummer 217 van de wereld, nam geen risico's meer. Hij behaalt zo zijn 2e eindzege op de European Tour/DP World Tour, na de Wales Open in 2021.