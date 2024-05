Slokoppen tegenover elkaar: 5 redenen om uit te kijken naar CL-finale voor vrouwen tussen Barcelona en Lyon

za 25 mei 2024 10:04

Titelverdediger Barcelona ontvangt Lyon in het San Mames-stadion in Bilbao, Spanje. Lyon won voor het laatst in 2022.

Voor de tweede keer in 3 jaar tijd treffen de vrouwen van Barcelona en Olympique Lyon elkaar vanavond in de finale van de Champions League. In 2022 trok de Franse ploeg aan het langste eind. Barcelona is dan weer de titelverdediger. En er zijn nog opvallende zaken om in de gaten te houden in Bilbao. Wij zetten het voor u op een rijtje.

1. Bijna ongeslagen

Dat Barcelona en Olympique Lyon de finalisten zijn, mag geen verrassing heten. Het zijn de twee topploegen met de beste balans als je alle competities samentelt. Barcelona is (bijna) niet te stoppen dit seizoen. Het haalt vooral verschroeiend uit in eigen land. Van de 28 gespeelde matchen won het er 27. Enkel Levante UD kon wat punten afsnoepen. Helemaal ongeslagen is Barcelona niet. In de halve finales van de Champions League verloor het de heenmatch tegen Chelsea (0-1). Die achterstand werd wel goed gemaakt in de terugmatch (0-2). Het kan nog een treble worden voor de Spaanse club, want het is zeker van de titel en het won de beker. In de finale werd het maar liefst 8-0 tegen Sociedad. Olympique Lyon moet niet veel onderdoen. Het pakte 61 op 66 in de Franse competitie en won afgelopen weekend de play-offs door concurrent PSG te verslaan in de finale. Een kleine smet op het seizoen was de bekernederlaag tegen Fleury (na penalty's), maar in de Champions League verliep alles vlekkeloos. Een 9e eindzege is nog altijd mogelijk.

Fridolina Rolfö was door het dolle heen na haar beslissende treffer tegen Chelsea.

2. Doelpunten gegarandeerd (of niet?)

Dominante ploegen scoren meestal vaak. De statistieken bevestigen dat in dit geval. Lyon speelde dit seizoen 38 matchen. Daarin scoorde het 145 keer. Een snelle berekening leert ons dat dit bijna 4 goals zijn per match. De cijfers van Barcelona zijn nog indrukwekkender. De Spaanse landskampioen maakte 168 doelpunten in 43 matchen. In de nationale competitie scoorde het maar liefst 129 keer in 28 matchen. Qua gemaakte goals zou het dus zomaar 4-4 kunnen worden in de finale. Ze stuiten weliswaar op een betere verdediging dan die van hun meeste tegenstanders. Ook daarin doet Barcelona iets beter. Het slikt gemiddeld amper 4 goals per 10 matchen. Bij Lyon zijn dat 7 doelpunten in elke 10 duels. Een doelpuntenfestijn of een billijk gelijkspel? Niks is uitgesloten.

Salma Paralluelo is dé rijzende ster van Barcelona.

3. Coaches nemen afscheid

De twee finalisten staan voor een wissel van de wacht. Barcelona-coach Jonatan Giraldez kondigde in december al aan dat hij afscheid neemt van de Spaanse club. Hij zou kiezen voor een avontuur in de VS. Het vertrek van Lyon-trainster Sonia Bompastor is nog niet officieel, maar er zijn hardnekkige geruchten dat de aankondiging kort na de CL-finale zal komen. Na drie jaar bij de Franse topclub zou Bompastor naar Chelsea trekken. Giraldez en Bompastor kenden een vergelijkbaar traject. In 2021 namen ze de touwtjes in handen bij hun club. Voor beide trainers was het de eerste grote opdracht. Toch slaagden de Spanjaard (met Barcelona) en de Française (met Lyon) er al in om de Champions League te winnen. Bompastor kon als eerste ooit de hoofdprijs pakken als speelster én als trainster. Zaterdag kunnen ze in een lang lijstje recordhouders komen die als trainer twee keer de Champions League wonnen, en dat bij hun laatste grote afspraak.

Trainster Sonia Bompastor speelde ook 6 seizoenen voor Olympique Lyon.

4. Spaans talent en Noors leider

Naar wie is het uitkijken bij titelverdediger Barcelona? Het is grotendeels nog hetzelfde team dat vorig jaar Wolfsburg versloeg in de finale. Salma Paralluelo is een jaar ouder geworden en ze lijkt nog beter te zijn. De 20-jarige Spaanse maakte al 28 doelpunten dit seizoen. Er zit meer Spaanse klasse bij Barcelona, want van de 11 basispionnen die vorig jaar het WK wonnen, zijn er 5 huidige Barça-speelsters. Toch is dé uitblinkster niet een van de Spaanse vrouwen, maar een Noorse: Caroline Graham Hansen. De aanvalster maakt niet alleen goals, maar ze deelt ook graag assists uit. In de competitie heeft ze de meeste goals (19) én de meeste assists (18) achter haar naam staan. Doe daar nog Gouden Bal-winnares Aitana Bonmati, Alexia Putellas en Lucy Bronze bij en je krijgt een topelftal dat erg moeilijk te kloppen is.

19 goals en 18 assists in 28 competitiematchen is een mooi rapport voor Hansen.

5. Kan Lyon evenknie zijn?

Met 3 speelsters in de top 4 van de Ballon d'Or-verkiezing vorig jaar heeft Barcelona ongetwijfeld een streepje voor qua individuele kwaliteit. Olympique Lyon is niet altijd even stabiel als Barcelona, maar het won toch opnieuw de Franse competitie. De nederlaag tegen Bordeaux aan het eind van het reguliere seizoen kan wel een tik geweest zijn. Toch is er weinig dat doet vermoeden dat Lyon het Barcelona niet lastig kan maken. Spits Kadidiatou Diani is in bloedvorm met 3 goals in de laatste twee matchen. Andere belangrijke pionnen bij de Franse club zijn middenveldster Lindsey Horan en kapitein Wendie Renard, die al voor de 9e keer de Champions League kan winnen. Eén nadeel voor Lyon: het mist Eugénie Le Sommer. De Française speelt net als Renard al jaren voor de 8-voudige CL-winnaar, maar staat langs de kant met een knieblessure.

Kan Diani haar team naar een nieuwe Champions League-zege loodsen?