Succescoach Giraldez neemt afscheid van Barcelona-vrouwen

Jonatan Giraldez staat al sinds juli 2021 aan het hoofd van de vrouwenploeg van Barcelona. Voordien was hij ook al twee jaar assistent-coach. Maar nu is hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dat heeft hij zelf aan de club laten weten.

"Ik heb de club geïnformeerd dat ik niet de intentie heb mijn contract te vernieuwen", verklaarde hij zelf in het communiqué van de club. "Ik wilde Barcelona voldoende tijd geven om zich te organiseren voor volgend seizoen."

Barcelona had nochtans een nieuw contract van twee seizoenen klaarliggen voor Giraldez. Hij was dan ook bijzonder succesvol met twee titels, een beker en vorig jaar nog de eindzege in de Champions League.

De Spanjaard is een van de drie genomineerden voor de prijs van Coach van het Jaar bij de vrouwen op de 'The Best FIFA Football Awards'. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens een awardshow in Londen op 15 januari.