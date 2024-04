Koning Boudewijnstadion kreeg opwaardering en wordt verder vernieuwd: "Dak moet afgewerkt zijn in 2030"

In de komende jaren wordt het Koning Boudewijnstadion verder vernieuwd. Onder meer de zitjes en de atletiekpiste kregen al een opfrisbeurt. Binnenkort zijn ook het dak en de verlichting aan de beurt. Daarnaast moet er ook een opwarmzone komen om grote evenementen te kunnen organiseren. "Het is zeer belangrijk voor de Brusselse industrie en economie", zegt schepen van Sport Benoit Hellings.

De geruchten over een verhuizing van de Rode Duivels lijken daarmee van de baan. "Het probleem is nu opgelost met nieuwe infrastructuur. De Rode Duivels zijn altijd welkom."

Dit is de enige plek in België die zoveel bezoekers kan ontvangen.

Dit is de enige plek in België die zoveel bezoekers kan ontvangen.

Die zitjes zijn ook voor andere evenementen een zegen. "Zo zullen ze ook goed van pas komen bij de Memorial Van Damme en concerten. Dit is het huis van de Rode Duivels, maar ook de enige plek in België die zoveel mensen kan ontvangen."

Voor de Memorial werd een tijdje geleden de atletiekpiste al aangepakt. De oude, harde ondergrond veranderde in een snellere piste.

Dat alles had een stevig kostenplaatje. "In totaal kostte het meer dan 6 miljoen euro. Het is iets voor de lange termijn, want het is zeer belangrijk voor de Brusselse industrie en economie", duidt Hellings.