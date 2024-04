Keerden Mathieu van der Poel en co. terug dankzij ploegauto van Bahrain? "Dit moet bestraft worden"

Mathieu van der Poel pronkte in Luik op het podium naast zijn goeie vriend Tadej Pogacar. De wereldkampioen reed de koers in achtervolgingsmodus en kreeg ook een beetje hulp van de renners én de ploegauto van Bahrain Victorious. Met medeweten van de jury, zo bleek achteraf.

Door een grote valpartij op 100 km van de finish brak het peloton tijdens Luik-Bastenaken-Luik in meerdere stukken. Kanshebbers zoals Tom Pidcock en Mathieu van der Poel hadden een achterstand van meer dan een minuut.

Op de Stockeu beslisten Pidcock en Mauri Vansevenant de sprong te wagen naar de voorwacht en keerden na een achtervolgingsrace terug. Ook een groep met wereldkampioen Mathieu van der Poel en renners van Bahrain Victorious keerde nog terug.

Sep Vanmarcke, analist bij Maarten Vangramberen, zag dat die terugkeer niet helemaal koosjer was. "Eigenlijk heeft die groep daar 20 seconden gratis gekregen", zegt hij over de fase waar de volgauto van Bahrain de groep op sleeptouw neemt.

"Ik vind het heel zuur voor de groep van Mauri. Zij hebben hard moeten werken om terug te komen, maar die auto brengt die andere groep heel dichtbij. Dat moet gewoon bestraft worden."

Zo'n uitspraak deed Vansevenant zelf niet. "Eerlijk gezegd had ik niet gedacht dat de groep van Van der Poel nog zou terugkomen en opeens zie je dat ze terug zijn. Ik wist niet wat er gebeurd was, maar wij hebben dat voordeel zeker niet gehad."



Wat de mannen aan de tafel van Vangramberen toen nog niet wisten, is dat de jury min of meer groen licht had gegeven.

De ploegauto's hoefden van de jury immers op een bepaald moment geen barrage meer te maken. "Barrage maken" betekent dat de ploegauto's even aan de kant moeten gaan staan om het koersverloop niet te beïnvloeden.



Omdat de valpartij gebeurde op een gevaarlijk punt dat onvoldoende was aangegeven, nam de jury die beslissing.

Alleen veroorzaakte het moment waarop de jury ingreep, na de finish zure oprispingen. Wie pokerde, werd beloond. Wie ongeduldig was zoals Tom Pidcock, speelde - overbodig, zo bleek later - een cartouche kwijt.