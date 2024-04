Vanuit Luik sluiten Karl en José het voorjaar af: "Het is weer mooi geweest, maar één vraag blijft nazinderen"

Een wijs man zei ooit: de rekening van het voorjaar wordt pas na Luik gemaakt. Wie was de man/de ploeg van het voorjaar? Welk moment zal eeuwig bijblijven? En de meest gestelde vraag dit voorjaar: hoe helpen we de veiligheid in het wielrennen vooruit? Onze wielercommentatoren Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer maken samen een slotanalyse.

Karl: "Het klassieke voorjaar is in Siena begonnen met een Sloveense winnaar en diezelfde Sloveen sloot ook in Luik af met een triomf. Is de cirkel rond?"



José: "Op dat vlak wel, ja. Maar ook alles wat er tussen zat was van dezelfde hoge kwaliteit. Wat hebben we weer een mooi voorjaar gezien ... Ondanks dé val dan toch."



Karl: "Als die valpartijen in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van het Baskenland niet waren gebeurd, hadden we inderdaad misschien meer duels gezien. Van Aert ontbrak in de Ronde en Roubaix, Evenepoel was in Luik dan weer de grote afwezige. Zijn we daar wat op onze honger blijven zitten?"

José: "Toch wel, ja. We hebben natuurlijk kunnen genieten van vele solo's en inspanningen, maar altijd zinderde dezelfde vraag na in ons achterhoofd: wat als? En dat is doodjammer, natuurlijk."

Karl: "In dat opzicht: is er een verschil tussen demarreren en versnellen?"



José: "Zeker, iedereen denkt altijd dat je moet demarreren om koersen te winnen. Maar kijk eens naar zondag: echt demarreren deed Pogacar niet op La Redoute, hij versnelde gestaag vanuit het zadel. Even dacht iedereen ook dat Carapaz zo nog terug zou keren, maar niets was minder waar. Een metertje werden er tien, om uiteindelijk met meer dan anderhalve minuut voorsprong te eindigen."