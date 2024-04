Zot, zotter, zotst: ALLE scenario's voor promotie in de Challenger Pro League vanavond

vr 19 april 2024 16:27

Vanavond is de 30e en laatste speeldag in onze tweede klasse.

De ontknoping in de Challenger Pro League is razend spannend. Alleen kampioen Beerschot kon al een paar weken op beide oren slapen. Voor Dender, Deinze, Lommel, Zulte Waregem en Patro Eisden Maasmechelen kan op de laatste speeldag vanavond de 2e plaats (mét rechtstreekse promotie) nog. FC Luik en SK Beveren staan klaar om bij een misstap in de top 6 te eindigen, die speelt promotieplay-offs. Ontdek hier ALLE scenario's.

Eerst dit. In eerste instantie tellen de punten in het klassement. Bij gelijke punten worden ploegen van elkaar onderscheiden in deze volgorde:

1) aantal zeges

2) doelsaldo

3) gemaakte doelpunten

4) aantal uitzeges

5) doelsaldo buitenshuis

6) gemaakte doelpunten buitenshuis

7) barrageduel

1. BEERSCHOT (56 ptn) is kampioen

Beerschot speelt volgend seizoen in de Jupiler Pro League.

2. DENDER (51 ptn)

Dender heeft minstens al een play-offplaats beet.

Dender promoveert als:

- het Francs Borains verslaat;

- het gelijkspeelt en Deinze (op Seraing) en Lommel (thuis tegen Beveren) niet winnen;

- het verliest, Deinze verliest, Lommel en Zulte Waregem (thuis tegen Lierse K.) niet winnen en Patro Eisden niet met een doelsaldo van +10 wint bij Beerschot (of +9 als Patro Eisden minstens 14 keer meer scoort dan Dender).

3. DEINZE (50 ptn)

Deinze heeft minstens al een play-offplaats beet.

Deinze promoveert als:

- het Seraing verslaat en Dender wint niet tegen Francs Borains;

- het gelijkspeelt, Dender verliest en Lommel en Zulte Waregem niet winnen.

4. Lommel SK (49 ptn)

Lommel promoveert als:

- het Beveren verslaat en Dender en Deinze niet winnen.



- het Beveren verslaat en Dender en Deinze niet winnen. Lommel valt uit de play-offs als:

- het verliest tegen SK Beveren en Zulte Waregem, Patro Eisden en FC Luik (thuis tegen Jong Genk) winnen

- het verliest tegen SK Beveren met 5 of meer goals (of met 4 goals als Zulte Waregem dan minstens 1 goal meer maakt dan Lommel), Patro Eisden en FC Luik winnen en Zulte Waregem gelijkspeelt.

Zulte Waregem wil meteen weer stijgen naar de JPL.

5. Zulte Waregem (48 ptn - 14 zeges)

Zulte Waregem promoveert als:

- het Lierse verslaat, Dender verliest en Deinze en Lommel niet winnen.



- het Lierse verslaat, Dender verliest en Deinze en Lommel niet winnen. Zulte Waregem valt uit de play-offs als:

- het gelijkspeelt, Patro Eisden en FC Luik winnen en Lommel niet verliest met 5 goals verschil (of 4 goals als Lommel minstens even veel scoort als Zulte Waregem)

- het verliest tegen Lierse en minstens 2 van volgende scenario's plaatsvinden: Patro Eisden verliest niet van Beerschot, FC Luik klopt Jong Genk of SK Beveren verslaat Lommel met 9 goals verschil (of 8 goals als Beveren minstens 5 keer meer scoort dan Zulte Waregem).

6. Patro Eisden Maasmechen (48 ptn - 13 zeges)

Patro Eisden Maasmechelen promoveert als:

- het Beerschot verslaat, Dender van Francs Borains verliest met een doelsaldo van +10 (of een saldo van 9 als Patro Eisden minstens 14 keer meer scoort dan Dender), Deinze verliest en Lommel en Zulte Waregem niet winnen.



- het Beerschot verslaat, Dender van Francs Borains verliest met een doelsaldo van +10 (of een saldo van 9 als Patro Eisden minstens 14 keer meer scoort dan Dender), Deinze verliest en Lommel en Zulte Waregem niet winnen. Patro Eisden Maasmechelen valt uit de play-offs als:

- het gelijkspeelt, Zulte Waregem niet verliest en FC Luik wint.

- het verliest van Beerschot en Luik en/of Beveren winnen/wint.

7. FC Luik (46 ptn)

FC Luik kwalificeert zich voor de play-offs als:

- het Jong Genk verslaat en minstens 1 van volgende scenario's plaatsvindt: Lommel verliest, Zulte Waregem of Patro Eisden wint niet.

8. SK Beveren (45 ptn)

SK Beveren kwalificeert zich voor de playoffs als:

- het Lommel verslaat en minstens 2 van volgende scenario's plaatsvinden: FC Luik wint niet, Patro Eisden verliest of Zulte Waregem verliest met 9 goals verschil (of 8 goals als SK Beveren minstens 5 keer meer scoort dan Zulte Waregem).

DEGRADATIE: Oostende of Seraing

SL16 (17 ptn) is al lang veroordeeld tot de degradatie. KV Oostende (29 ptn) of FC Seraing (28 ptn) is de tweede zakker vanavond. Maar daar is het niet zo complex.



KV Oostende degradeert als:

- het niet wint van SL16 en Seraing Deinze verslaat.

- het niet wint van SL16 en Seraing Deinze verslaat. Seraing degradeert als:

- het niet wint van Deinze;

- Oostende SL16 verslaat.