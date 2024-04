Vriendin Urska stoomde Pogacar klaar voor Luik: "Tadej was zo moe dat ik hem bijna klopte"

za 20 april 2024 09:29

Tadej Pogacar lijkt op papier onverslaanbaar in Luik-Bastenaken-Luik. Maar wat stak de Sloveense superman de voorbije weken allemaal uit? Niemand die dat beter weet dan zijn partner en renster Urska Zigart.

9 keer kwam Tadej Pogacar dit jaar aan de start van een koers. 5 keer kwam hij als eerste over de streep. Na zijn fenomenale solo in de Strade Bianche won Pogacar 4 etappes en het eindklassement in de Ronde van Catalonië.



Maar daarna bleef het muisstil. Waar hing Pogi de voorbije weken uit? En is hij echt zo goed in vorm zoals iedereen verwacht?

Tadej had tijdens de eerste trainingsrit nog wat last van de hoogte. Urska Zigart

"Tadej is zeker in orde, maar na de Ronde van Catalonië (18-24 maart) was hij wel moe", verklapt Urska Zigart. "Ik was al enkele weken met mijn team Jayco-AlUla op hoogtestage op de Sierra Nevada, toen Tadej zich bij ons voegde." "Tadej had naast wat vermoeidheid ook last van de hoogte. In het sprintje op training had ik hem bijna verslagen", lacht Zigart.

Koersen bingewachten na de training

Vanuit de Sierra Nevada verslonden Pogacar en Zigart ook zoveel mogelijk koersen op tv. "Zoals de Ronde van Vlaanderen voor mannen en vrouwen en Parijs-Roubaix voor mannen en vrouwen. Toen we terugkwamen van training hebben we die klassiekers allemaal aandachtig gevolgd", vertelt Zigart. "Of Tadej zelf graag had meegestreden in de Ronde? Als het van hem afhangt, zou hij alle koersen rijden. Maar dit jaar paste de Ronde niet in zijn plannen."

Tussen de Ronde en Parijs-Roubaix door zagen Zigart en Pogacar ook live op tv de horrorvalpartij in de Ronde van het Baskenland. "We staarden naar het tv-scherm en wisten niet wat er gebeurde. Ik kreeg er zelfs buikpijn van", aldus Zigart. "Toen ik zag dat Jay Vine (ploegmakker van Pogacar) ook bij de slachtoffers lag, riep ik: "Tadej, bel een ploegleider die Vine gaat helpen." We voelden ons enorm hulpeloos."

Eerbetoon aan overleden schoonmoeder

Na de vele trainingsritten en wieleruitzendingen rijden Zigart en Pogacar zondag voor het eerst dit seizoen dezelfde koers: Luik-Bastenaken-Luik. "Speciaal zou ik dat niet noemen, want we komen elkaar niet tegen tijdens de wedstrijd. Maar ik kijk er wel naar uit om elkaar na de finish te zien en samen terug te vliegen naar Monaco", zegt Zigart. "Vorig jaar zaten we ook samen tijdens de terugvlucht, maar toen had Tadej een schroef in zijn hand (na zijn val in de eerste 100 kilometer)." En 2 jaar geleden is Pogacar zelfs niet afgereisd naar Luik, omdat zijn schoonmoeder overleden was. "Zondag zal het exact 2 jaar geleden zijn dat mijn mama overleden is. Ik wil het niet jinxen, maar ik hoop dat Tadej haar kan eren met een zege in Luik", zegt Zigart voorzichtig. "Eigenlijk doen we elke dag iets om haar te eren. Zo proberen we te genieten van het leven, maar doen we ook ons best in alles. Kleine dingen waar mijn mama allemaal trots op zou geweest zijn."

Giro-voorbereiding belangrijker dan Luik