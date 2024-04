Vraag voor uitstel van competitie lijkt zinloos voor Club Brugge: "Er is geen ruimte in de kalender"

"Ze hebben het prima gedaan, het gameplan klopte. Er was vooraf heel veel te doen over de sfeer, maar ze hebben dat prachtige, sfeervolle Toumbastadion stil gekregen door de manier waarop ze hebben gespeeld."

"Ze maakten het koelbloedig af", zag ook Tom Boudeweel. "Ze hebben in hun 3e tenue gespeeld, met de bijnaam "fearless". Het was niet Jan zonder vrees, maar Club zonder vrees."

In de heenwedstrijd liet het nog kansen op een betere uitgangspositie liggen, maar zijn ticket voor de halve finales liet Club Brugge niet meer liggen in Thessaloniki. Ze wonnen met 0-2 tegen PAOK.

Club Brugge moet nu 6 wedstrijden afwerken in 18 dagen. Dat is eigenlijk niet te doen.

"Verhaeghe rakelt gewoon nog eens op dat Club sinds het begin van de play-offs tegen die eindronde is. En dat het gewoon te druk is."

"Er is geen plaats. En ik kan me niet voorstellen dat de andere ploegen willen dat Club zijn wedstrijd tegen Genk uitstelt en dan net voor de laatste speeldag mag inhalen."

Tom Boudeweel schat de kans klein in. "Ik heb de kalender nog eens bekeken en er is gewoon geen ruimte", zei hij. "Volgende week staat er al een midweekwedstrijd op het programma. Dus je zit nu aan zondag, woensdag, zondag en dan is het al tegen Fiorentina."

Voorzitter Bart Verhaeghe ijvert er dan ook voor om de competitiematchen voor de Europese duels uit te stellen. "België moet echt veranderen", stelde hij. "Maar of we gehoord zullen worden..."

Club Brugge staat voor een loodzwaar programma. "Ze hebben al 16 wedstrijden afgewerkt in Europa, 54 in totaal. Dat begint toch een beetje te wegen", aldus Boudeweel.

Club toont een maand na het ontslag van Ronny Deila een totaal ander gelaat. Wat is het verschil onder Nicky Hayen? "Ik heb het gevoel dat er nu duidelijkheid is", aldus Boudeweel.

"De spelers hebben een houvast die ze niet hadden onder Deila. Hayen heeft er ook een collectief van gemaakt. En er is ook een gameplan. De visie van Deila over hoe gespeeld moest worden, was niet duidelijk."

"Nu is er wel de klik, de ommekeer. Als Club zondag ook kan winnen tegen Union, weet ik niet waar het zal eindigen."

Heeft het ook kansen om de finale te halen tegen Fiorentina? "Als Club hetzelfde niveau haalt als in de eerste helft tegen PAOK, zijn er zeker mogelijkheden."

"Fiorentina is de nummer 10 uit Italië, zonder echt grote namen. Genk speelde er twee keer tegen in de groepsfase en toen werd het 2-2 in Genk en 2-1 in Firenze. De Italianen hadden ook moeite om Plzen uit te schakelen, dus er liggen zeker kansen."