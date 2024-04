Titelverdediger Luca Brecel opent WK snooker tegen Engelsman David Gilbert

Luca Brecel neemt het in de eerste ronde van het WK snooker op tegen David Gilbert (42). De wereldkampioen stond in 2015 nog maar één keer tegenover de Engelsman.

David Gilbert, het nummer 31 van de wereld, moest twee kwalificatierondes afwerken om zich voor de 10e keer te plaatsen voor het WK snooker. Zijn beste resultaat was een halve finale in 2019.



Voor Luca Brecel wordt het zijn 2e ontmoeting met Gilbert. In 2015 klopte hij de Engelsman op de Shanghai Masters.

Brecel verdedigt vanaf zaterdag zijn wereldtitel in The Crucible. De 29-jarige Limburger klopte vorig jaar Mark Selby in de finale, nadat hij eerder onder meer Ronnie O'Sullivan had uitgeschakeld.