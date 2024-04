Zijn wereldtitel leverde "Messi-toestanden" op, maar nu trekt Brecel "relaxed" naar WK: "Dit jaar was goede les"

ma 15 april 2024 14:57

Vorig jaar had hij nog nooit een WK-match gewonnen, nu trekt Luca Brecel als titelverdediger naar The Crucible in Sheffield. De wereldkampioen heeft er dan ook een turbulent jaar opzitten, waarin het soms "te veel" was. Een vaste routine hielp hem om weer zijn plek te vinden. "Mentaal voel ik me nu echt heel goed."

"Pa, ze laten mij niet meer met rust." Zo blij Luca Brecel in mei was met zijn eerste wereldtitel, zo overdonderd was hij enkele maanden later door alle aandacht, getuigde zijn vader enkele maanden geleden. "Het is echt heel veel geweest", beaamt de wereldkampioen net voor de start van het WK. "Het was te veel en te druk, dus op dat vlak was het een moeilijk jaar." Brecel kon zijn deur niet meer verlaten zonder te worden aangeklampt. "Overal, zelfs tot in China word ik herkend. Daar zijn ze echt wild." "Ze komen onmiddellijk op je afgestapt om een handtekening te vragen. Het zijn soms Messi-toestanden. Niks voor mij, maar het hoort erbij." Blijf er maar eens rustig onder. "Ik denk dat ik me te veel heb laten beïnvloeden door mijn emoties", geeft de wereldkampioen toe. "Ik heb het niet goed aangepakt. Ik ben op alles gevlogen." "Als ik het WK opnieuw zou winnen, zou ik het helemaal anders aanpakken. Dan zou ik het gewoon beschouwen als een normaal jaar." "Natuurlijk ben ik dankbaar dat ik het allemaal heb mogen doen, zoals alle exhibitiewedstrijden. Het is gewoon een goede les geweest."

De emotionele rollercoaster had ook een weerslag op zijn prestaties. Op de grote afspraken, zoals de Masters en het UK Championship, kon Brecel de hoge verwachtingen niet waarmaken. En dat leverde al snel ook kritiek op. Onder meer commentator Rudy Bauwens was hard: "Er is niets dat mij overtuigt om niet te zeggen dat het WK vooral een toevalstreffer is geweest", stelde hij na de snelle uitschakeling van Brecel op de Masters. "De kritiek lees ik niet", zegt Brecel. "Mensen mogen hun eigen mening hebben. Ik ben ook niet actief op sociale media, dus ik krijg amper feedback. Ik heb er geen idee van hoe mensen naar mij kijken." Zelf is Brecel tevreden over zijn jaar als wereldkampioen. "Ik vind dat ik heel goed heb gespeeld, al was het soms "net niet" tegen de grootste spelers ter wereld. Als je alleen tegen hen verliest, valt het allemaal nog mee." "Bij iedereen is het vaak "net niet", tenzij je Ronnie O'Sullivan bent."

"Relaxed" naar WK

Vader Carlo Brecel heeft nooit getwijfeld dat de vertrouwenscrisis zou verdwijnen. "Back to basics" was het advies en dat heeft Luca ter harte genomen. "Ik voel me mentaal heel goed", zegt hij. "Ik heb een vaste routine gekweekt en daar voel ik me het beste bij. Elke dag enkele uurtjes aan de snookertafel, elke dag wat wandelen... Het zijn zaken die ik voor mezelf moet doen." Het zorgt ervoor dat Brecel nu "relaxed" toeleeft naar het WK, dat zaterdag 20 april begin. "Ik benader het als elk ander toernooi. Dat klinkt heel stom, maar dat is echt zoals het is. Ik ga gewoon heel relaxed zijn." Een opsteker net voor het WK helpt bij die mindset. Eind vorige maand pakte Brecel de wereldtitel in het gemengd dubbel met de Engelse Reanne Evans. "Het was een heel goed gevoel om daar te winnen."

