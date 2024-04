Lotte Kopecky wil ijskoude en loodzware Waalse Pijl snel verteren: "Kan in de kleren kruipen richting Luik"

Een slijtageslag was het voor iedereen. Zo ook voor wereldkampioene Lotte Kopecky. Zij wilde in de Waalse Pijl eens proeven van het parcours, om op te maken of ze er in de toekomst kan winnen. "We zullen het achteraf moeten analyseren met de omstandigheden in ons achterhoofd", zegt ze na een ijskoude rit.