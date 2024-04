Jouw gids voor de Waalse Pijl 2024 (mannen en vrouwen): met Kopecky, zonder Pogacar

Als opwarmer voor Luik-Bastenaken-Luik van zondag krijg je morgen/woensdag de Waalse Pijl voorgeschoteld. Wie blijft overeind op de gevreesde Muur van Hoei? Alle praktische informatie lees je in onze gids.

Zo was het vorig jaar: Pogacar en Vollering

Tiesj Benoot (7e) en de jonge Maxim Van Gils (8e) waren vorig jaar de sterkste Belgen in Hoei.

Met Tadej Pogacar wist de concurrentie meteen hoe laat het was. De Sloveense kannibaal sloeg genadeloos toe op de Muur van Hoei, waar hij het werk van zijn teammaats perfect afwerkte.

De Waalse Pijl wordt dit jaar nog pittiger. De mannen moeten de Muur van Hoei niet 3, maar 4 keer temmen.

De klim van 1,3 km is gemiddeld 9,6% steil, maar in deel 2 gaat het richting 20%. Enkel in de laatste 200 meter bolt het nog wat (om een eindjump te plaatsen).

De Côte de Cherave moet wijken uit de lokale ronde, de Côte D'Ereffe (2,1 km - 5%) blijft wel overeind.

De renners vertrekken dit jaar om 11.35 uur in Charleroi voor 199 km koers. Rond 16.30 uur finishen ze in Hoei.