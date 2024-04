Lotte Kopecky debuteert ook in de Waalse Pijl: "Als superknecht"

Lotte Kopecky verkent deze week nieuw terrein. Zondag is ze er voor het eerst bij in Luik-Bastenaken-Luik, morgen debuteert ze ook in de Waalse Pijl.

"Als superknecht", klinkt het bij haar ploeg SD Worx-Protime. De Nederlandse uittredende winnares Demi Vollering is de kopvrouw op de Muur van Hoei.

Verder brengt de ploeg ook de Nederlandse Femke Gerritse, de Hongaarse Blanka Kata Vas, de Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black en de Italiaanse renster Elena Cecchini aan de start in Hoei.