"Bayer Leverkusen wint Duitse titel met uitzonderlijk positief en technisch verzorgd voetbal"

Niet Bayern, maar Bayer pronkt dit jaar met de Duitse kampioenenschaal. In onze podcast Sporza Daily zet Bundesligacommentator Luc van Doorslaer de "unieke prestatie" van Bayer Leverkusen in de verf.

"Maar laat ons vooral de prestatie van Leverkusen in de verf zetten. Zij hebben uitzonderlijk positief en technisch verzorgd gevoetbald."

"Tot enkele weken terug had Bayern meer punten gesprokkeld dan vorig seizoen of de voorbije seizoenen."

"Bayer wint het Duitse voetbalkampioenschap met een straatlengte voorsprong op Bayern. Een unieke prestatie", stelt Bundesligacommentator Luc van Doorslaer in Sporza Daily.

Na 11 op een rij voor FC Bayern München heeft Bayer 04 Leverkusen de Duitse titel veroverd, voor het eerst in de geschiedenis van de Duitse fabrieksploeg. Op 5 speeldagen van het einde kan Leverkusen niet meer bijgehaald worden door de Rekordmeister.

"Langzaamaan heeft hij dat opgebouwd. Dat zag je in de loop van vorig seizoen en nu komt dat helemaal tot uiting. Alonso heeft een evenwicht gevonden in zijn kern. Niet met wereldtoppers, wel met complementaire spelers."

"Toen Alonso overnam in Leverkusen beterden de resultaten onmiddellijk", zag Luc van Doorslaer, "al speelden ze nog geen goed voetbal. Alonso koos ervoor om eerst een defensieve organisatie neer te zetten."

Van Doorslaer heeft het over Granit Xhaka (ex-Arsenal), jeugdproduct Florian Wirtz of Victor Boniface (ex-Union).



Hoe groot is de kans dat zij blijven werken in Leverkusen? Of wordt de verleiding te groot om andere oorden op te zoeken?



"Dat is het klassieke schema", weet Van Doorslaer, "maar die kansen zijn gekeerd door de beslissing van Xabi Alonso."

"Hij heeft laten weten dat hij in Leverkusen blijft. Een bijzondere beslissing die heel positief onthaald is door zijn kern. De meeste spelers zullen blijven voor Alonso", gelooft de Bundesligawatcher.