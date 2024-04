BEKIJK: Boniface steekt draak met tegenstander met doelpuntviering (en blesseert zich bijna)

Victor Boniface heeft maandenlang in de lappenmand gelegen, maar het scoren is de 23-jarige aanvaller niet verleerd. In de kwartfinales van de Europa League sloeg hij in de extra tijd toe tegen West Ham.

De ex-aanvaller van Union vierde zijn doelpunt door op de reclameborden te gaan zitten, al blesseerde hij zich wel bijna in de aanloop.

Boniface deelde zo een steekje uit aan West Ham-speler Mohammed Kudus, die ondertussen al gewisseld was en normaal zijn doelpunten zo viert.

Kudus krijgt volgende week kans op revanche. Dan moet West Ham in Londen proberen om de 2-0-nederlaag nog uit te wissen. Geen sinecure, want Bayer 04 Leverkusen verloor dit seizoen nog geen wedstrijd.