Leverkusen blijft ongeslagen: ook West Ham laat zich in het slot overrompelen door de Duitse machine

Bayer Leverkusen mag blijven dromen van een ongeslagen seizoen. In de Duitse competitie is het probleemloos op weg naar de titel, maar ook in Europa kan het toch telkens weer 'ietsje' meer. Dat heeft West Ham alvast aan den lijven mogen ondervinden. Met een nieuw slotoffensief en twee doelpunten in de laatste 10 minuten zet het zijn succesreeks voort.

Baas in Duitsland, angstgegner erbuiten.



Bayer 04 Leverkusen pronkt al het hele seizoen - zonder te verliezen - bovenaan de tabel in de Bundesliga. Een ongeslagen reeks die veel ontzag opwekt in Europa.



West Ham was alvast gewaarschuwd voor het Duitse geweld, maar de mannen van Xabi Alonso zouden al snel bewijzen dat het geen toeval is dat ze nu al stilletjes The Invincibles worden genoemd.

Shick, Adli en Grimaldo hielden West Ham-doelman warm in de eerste helft, maar scoren lukte (nog) niet. Net zoals in de voorbije Europese duels hield Leverkusen het beste voor zijn slotoffensief.

De nieuwe Houdini-act begon pas in de 82e minuut toen invaller Hofmann z'n team de verdiende voorsprong schonk.



Ook Victor Boniface was dan al ingevallen. De voormalige spits van Union maakte zijn rentree na 4 maanden blessureleed. En jawel, meteen was hij weer van goudwaarde. Met een late buffelstoot zorgde hij voor de belangrijke 2-0.



Boeken toe. Leverkusen blijft zo ongeslagen en stevent af op een Europese halve finale en kan ook de titel al ruiken. Waar eindigt dit wonderseizoen?