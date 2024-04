Na 11 keer Bayern denkt kampioenenmaker Xabi Alonso maar aan 1 ding: "Vandaag moeten we feesten en vieren!"

Getekend: Xabi Alonso. De 42-jarige stijlrijke middenvelder was de missing link. Nadat hij in 2017 de schoenen opborg bij Bayern, was hij jeugdcoach bij Real Madrid en coach van Real Sociedad B. Daarmee pakte hij in 2021 de promotie van de Segunda Division B naar A. In oktober 2022 volgde hij bij Leverkusen de Spaanse Zwitser Gerardo Seoane op. In zijn eerste seizoen werd hij 6e en bereikte hij de halve finale van de Europa League. Dit seizoen doet Leverkusen nog mee voor alle prijzen. De club verloor namelijk nog niet. Na de 5-0 tegen Bremen is de titel binnen, de beker en de Europa League kunnen nog.

Hoe reageert de kampioenenmaker op zijn eerste titel én de eerste van Leverkusen? "Vandaag moeten we feesten en vieren. Met familie, vrienden en supporters", vertelde Xabi Alonso - in het Duits - voor de microfoon van DAZN.



"Dit is een bijzondere dag voor iedereen. Deze titel is van velen en we moeten ervan profiteren."



Na 11 jaar - een ongeziene reeks van Bayern - is er een nieuwe Duitse kampioen. "Dit is ook gezond voor de Bundesliga het Duitse voetbal. De vreugde is enorm dat het ons te beurt valt."



"Voor het eerst in 120 jaar wint Leverkusen de titel. Ik ben heel tevreden dat ik daar deel van uitmaak."



"Dit moeten we vieren. Je wint niet elke dag een Bundesliga. Vanaf deze week gaat de focus weer op de volgende matchen."



Want ook de bekerfinale - tegen tweedeklasser Kaiserslautern - en de Europa League - 2-0 heen in de kwartfinale tegen West Ham - zijn nog "grote doelen".