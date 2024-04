BEKIJK - Leverkusen voor het eerst kampioen: fans zetten titelfeest te vroeg in, maar ref fluit snel af

zo 14 april 2024 19:20

Bayer 04 Leverkusen einde 5 - 0 Werder Bremen 25' - Doelpunt strafschop - Victor Boniface (1 - 0) 31' - Geel - Amine Adli 47' - Geel - Leonardo Bittencourt 47' - Geel - Piero Hincapié 60' - Doelpunt - Granit Xhaka (2 - 0) 62' - Verv. Victor Boniface door Patrik Schick 62' - Verv. Nathan Tella door Jeremie Frimpong 68' - Doelpunt - Florian Wirtz (3 - 0) 69' - Verv. Felix Agu door Olivier Deman 69' - Verv. Nick Woltemade door Dawid Kownacki 77' - Verv. Piero Hincapié door Álex Grimaldo 77' - Verv. Leonardo Bittencourt door Isak Hansen-Aaröen 77' - Verv. Granit Xhaka door Exequiel Palacios 83' - Doelpunt - Florian Wirtz (4 - 0) 90' - Doelpunt - Florian Wirtz (5 - 0) Bundesliga - speeldag 29 - 14/04/24 - 17:30 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 25' Victor Boniface 25' Victor Boniface 1 - 0 60' Granit Xhaka 60' Granit Xhaka 2 - 0 68' Florian Wirtz 68' Florian Wirtz 3 - 0 83' Florian Wirtz 83' Florian Wirtz 4 - 0 90' Florian Wirtz 90' Florian Wirtz 5 - 0

Bayer Leverkusen verovert voor het eerst in de clubgeschiedenis de Bundesliga-titel. Met een 5-0-zege tegen Werder Bremen was de buit snel binnen, al leken de fans met een invasie van het veld na de 4-0 nog even roet in het eten te gooien. De spelers stuurden de fans van het veld om de match te kunnen afwerken. De ref floot in minuut 90 af. Waarna de invasie wél mocht.

Beelden van het feest:

Ongeslagen Leverkusen zorgt voor delirium bij fans

En of er iets te vieren valt: voor het eerst in 120 jaar is de Bundesliga van Leverkusen. De bijnaam Neverkusen mag de vuilbak in.



Tot voor vandaag telde het palmares van de club 1 UEFA-Cup (1988) en 1 DFB-beker (1993). En 5 tweede plaatsen in de Bundesliga én in eentje in de Champions League.



Het was al weken duidelijk dat de primeur voor dit jaar zou zijn. De missing link: coach Xabi Alonso. De Spanjaard kwam in oktober 2022 toe. Vorig seizoen eindigde hij 6e, maar dit jaar zag hij zijn jongens in 29 matchen nog niet verliezen. Maar 4 keer werden punten vergooid.



De kloof met achtervolgers Bayern München en Stuttgart groeide met de week.



En mooier kon een titelmatch niet zijn. Met een handvol goals in een volgepakte BayArena.



Halverwege de eerste helft trapte de Nigeriaanse aanvaller Victor Boniface, die wij hier maar al te goed kennen van zijn kunstjes bij Union vorig seizoen, de feestelijkheden op gang vanaf de penaltystip.

Granit Xhaka zorgde op het uur voor de verlossing, waarna goudhaantje Florian Wirtz het stadion met een hattrick volledig liet ontploffen.



Na zoveel jaren wachten was het geduld bij de fans op. Bij de 4-0 in minuut 83 konden enkele tientallen supporters zich niet houden. Ze werden nog even teruggestuurd.



Na de 5-0 in minuut 90 wachtte de ref niet langer. Hij liet de extra tijd voor wat het was: het Duitse feestje van het jaar kon beginnen.