Leverkusen voegt bekerfinale toe aan zijn droomseizoen en ziet Boniface terugkeren

Ook de tweede finalist van het Duitse bekertoernooi is bekend. Leverkusen heeft in eigen huis eenvoudig afstand genomen van tweedeklasser Fortuna Düsseldorf.



Al na 7 minuten opende Frimpong de score voor Leverkusen met een bom in de korte hoek. Adli en Wirtz zorgden voor een veilige 3-0-voorsprong bij de rust, na de rust deed diezelfde Adli er nog eentje bij vanop de stip. 4-0 dus, bij die stand maakte ook Victor Boniface zijn rentree na maandenlang blessureleed.



Leverkusen stoot zo door naar de finale, waarin de ploeg van Xabi Alonso het op 25 mei opneemt tegen Kaiserslautern, ook een tweedeklasser. Met de nakende titel in het verschiet wordt het een unieke kans op de dubbel voor Leverkusen.