Nieuw delirium voor Saarbrücken, derdeklasser en halvefinalist in de DFB Pokal

Na Bayern München en Frankfurt heeft Saarbrücken nu ook Mönchengladbach aan het kruis genageld.



De stuntploeg won zijn kwartfinale, die een poos geleden was uitgesteld door de zware regenval.



De bezoekers kwamen na 8 minuten op voorsprong, maar Saarbrücken kwam meteen langszij. En in de 93e minuut sloeg het ijskoud toe.



2-1 en zo blijft Saarbrücken stunten in een knotsgekke Pokal. Leverkusen is de enige eersteklasser bij de laatste vier en speelt tegen tweedeklasser Düsseldorf in de halve finales.



De andere affiche gaat tussen Saarbrücken en Kaiserslautern.