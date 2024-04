Kopecky steekt Wiebes hart onder de riem: "Misschien kunnen we er over twee weken al mee lachen"

Lotte Kopecky stelde zich in de Amstel Gold Race in dienst van de ploeg, maar de zege voor SD Worx-Protime ging in rook op na te vroeg juichen door Lorena Wiebes. "Het kan de besten overkomen", suste de wereldkampioene.

"Dit is heel zuur", zei Lotte Kopecky na de vreemde ontknoping van de Amstel Gold Race. "Dit is vooral voor Lorena Wiebes zuur."

"We zullen er straks in de bus wel even over praten. Het is de besten al overkomen. Ze zal er vannacht niet goed van slapen, maar misschien kunnen we er over twee weken al even mee lachen."

"Ik heb het zelf nog niet meegemaakt en ik hoop ook dat het nooit gebeurt. In een kleine koers kan je dit misschien nog plaatsen, maar in de Amstel... Ik kan me voorstellen dat je jezelf dan voor het hoofd slaat."

Kopecky kwam zelf niet in het stuk voor. Ze had liever een langere wedstrijd gehad. "Dan speelt de vermoeidheid meer een rol. Maar ik had er geen probleem mee om me in dienst te stellen van de ploeg", zei ze.