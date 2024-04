Tuur Dierckx waarschuwt Club Brugge over PAOK: "Ze blijven gaan van de eerste tot de laatste minuut"

do 11 april 2024 15:10

Wat heeft de Europese campagne van Club Brugge nog in petto? In de kwartfinales van de Conference League speelt Club vanavond gastheer voor PAOK Saloniki. Voormalig Club-speler Tuur Dierckx voetbalt bij Atromitos, competitiegenoot van PAOK. "Qua kwaliteit schat ik Club net iets hoger in", geeft hij de Brugse burger moed.

Up next: PAOK Saloniki in de Conference League. Hoe zwaar wordt die horde voor blauw-zwart? Niemand die het beter kan inschatten dan Tuur Dierckx, ex-Club en als speler van Atromitos momenteel een competitiegenoot van PAOK. "Het is een echte ploeg", opent de 90 Minutes-legende zijn analyse. "Goed uitgebalanceerd met twee ex-bekenden uit België. Samatta speelt niet altijd, maar heeft zijn waarde wel gehad. Meïté was ook al heel belangrijk voor het evenwicht in de ploeg. Hij vormt een stevige, balvaste pion." "Gevaar kan bij hen werkelijk van alle kanten komen. Sommige jongens zijn wat op de terugweg na een mooie carrière, maar er lopen ook jonge talenten - zoals de Griek Giannis Konstantelias - rond." "Een belangrijk gegeven is dat PAOK van de eerste tot de allerlaatste minuut blijft gaan. Zowel in eigen land als Europees scoorden ze al belangrijke goals in het slot. Het is ook niet afhankelijk van 1 of 2 spelers. Het is echt een groep."

Bij PAOK is heel stabiel aan een goede kern gebouwd. Het is een goede, ambetante ploeg. Het wordt een uitdaging voor Club Brugge. Tuur Dierckx