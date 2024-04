Een inschatting vol perspectief, maar ook hordes: krijgt Club Brugge unieke kans om Europese prijs te pakken?

do 11 april 2024 06:12

Dromen mag - en zeker nu, toch? Club Brugge zit bij de laatste 8 in de Conference League en heeft een interessante weg richting de finale voor zich liggen. Zou er na al die jaren echt nog eens een Belgische ploeg all the way kunnen gaan? Een inschatting vol kansen, maar ook hindernissen.

Landstitels of bekers komen en gaan, maar Europese triomfen...



1993. Zó lang is het ondertussen geleden dat een Belgische club nog eens de finale van een internationaal clubtoernooi haalde - Antwerp tegen Parma in het mythische Wembley.

Sinds dan deden velen moedige pogingen om nog eens zo'n droomparcours af te leggen, alleen liep het altijd wel ergens mis. De voorbije tien jaar geraakten zes vertegenwoordigers tot in een kwartfinale - de helft daarvan (Union, Anderlecht, Gent) vorig seizoen. Eerder sneuvelden Club (tegen Dnipro), Genk (tegen Celta Vigo) en Anderlecht (tegen Manchester United) voor de final four. Waar eindigt het nu voor Club Brugge? PAOK moet straks te pakken zijn, nadien wacht Viktoria Pilsen of Fiorentina in een eventuele halve finale. Zonder overoptimistisch te zijn, ruikt dit toch naar een unieke kans.

Grieks 50/50-duel

Maar first things first: de Griekse competitieleider PAOK Saloniki.

Hoe zwaar wordt die horde voor blauw-zwart? Niemand die het beter kan inschatten dan Tuur Dierckx, ex-Club en als speler van Atromitos momenteel een competitiegenoot van PAOK. "Het is een echte ploeg", opent de 90 Minutes-legende zijn analyse. "Gevaar kan bij hen werkelijk van alle kanten komen. Sommige jongens zijn wat op de terugweg na een mooie carrière, maar er lopen ook jonge talenten - zoals de Griek Giannis Konstantelias - rond." "Een belangrijk gegeven is dat PAOK van de eerste tot de allerlaatste minuut blijft gaan. Zowel in eigen land als Europees scoorden ze al belangrijke goals in het slot."

Cruciaal wordt volgens mij om het verschil te maken in de heenmatch, want in de return wacht er een echte Griekse heksenketel. Tuur Dierckx

Toch onderstreept Dierckx dat zijn ex-ploeg allerminst kansloos aan de clash tegen PAOK begint. "Maar voor mij is het 50/50", aldus de aanvaller, die volgende week naar Thessaloniki vliegt voor de return. "Kijk, qua kwaliteit schat ik Club Brugge zelfs net iets hoger in. Cruciaal wordt volgens mij om het verschil te maken in de heenmatch, want in de return wacht er een echte Griekse heksenketel. Fans zijn hier helemaal anders - iederéén is hier heftig, terwijl er in België meer neutrale supporters in het stadion zitten."

Giannis Konstantelias, het Griekse toptalent van PAOK.

Opletten voor onderschatting

We onthouden dat de halve finales een haalbaar objectief zijn voor Club Brugge. Laat ons dan ook al even voorzichtig verder kijken. Een kleine maand geleden was het lot blauw-zwart namelijk niet ongunstig gezind tijdens de loting in Nyon.

Topfavorieten Aston Villa en Lille kwamen in de andere 'tabelhelft' terecht, waardoor Viktoria Pilsen en Fiorentina de potentiële tegenstanders zijn in de halve finale.

Zeker de Tsjechen zouden - met alle respect - toch een dromerige affiche zijn. En Fiorentina was in de groepsfase van de Conference League niet zoveel beter dan Racing Genk. 't Zijn allebei tegenstanders waarvan je op voorhand weet dat je niet compleet kansloos bent. En in een finale kan, zo klinkt het cliché, alles.

Je kijkt naar de weg naar de finale en begint wat te dromen. Maar die ploegen zijn geen sukkelaars, hé. Tuur Dierckx

Maar net daarom heeft Dierckx nog een extra waarschuwing in huis.



Negen jaar geleden draaide een kwartfinale van de Europa League tegen het onbekende Oekraïense Dnipro Dnipropetrovsk op een enorme ontgoocheling uit - Club verloor toen met het kleinste verschil. "Vooral onderschatting is in deze fase gevaarlijk", weet Dierckx. "Je kijkt naar de weg naar de finale en begint wat te dromen. Maar die ploegen zijn geen sukkelaars, hé - anders zouden ze nooit in een Europese kwartfinale staan. Vanaf dit moment kan elk detail bepalend zijn." Offdays zijn vanaf nu uit den boze. "Club zal de grinta en mentaliteit nodig hebben die het afgelopen weekend tegen Anderlecht toonde. Alleen dan gaan ze vanaf nu het verschil kunnen maken."

Tuur Dierckx speelde in 2015 een Europese kwartfinale met Club tegen Dnipro.

De play-offs als probleem