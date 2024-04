RETRO - Nu wel voorbij kwartfinale? Herbeleef de laatste succescampagne van Club Brugge in de Europa League

Fans van Club Brugge kijken nostalgisch terug naar het seizoen 2014-2015. Het is van toen geleden dat blauw-zwart nog eens een Europese kwartfinale kon bereiken. Michel Preud'homme zijn mannen zetten een ijzersterke campagne neer, die abrupt eindigde tegen one hit wonder Dnipro Dnipropetovsk. Een terugblik op de bijzondere matchen.

Club Brugge walst door de voorrondes en ook in de poulewedstrijden is het onklopbaar.

Vooral in de uitwedstrijden speelt het fenomenaal. De doelman van Helsinki moet zich drie keer omdraaien, terwijl die van Kopenhagen er vier om de oren krijgt na een hattrick van Refaelov. Van de dubbele brilscore tegen Torino hoeft u niets te onthouden.

Ook Aalborg en Besiktas zijn geen partij, tot tweemaal toe weet Club een achterstand om te buigen. Vooral de 1-3 in de heksenketel van Besiktas na twee doelpunten van Boli Bolingoli doet een belletje rinkelen bij de supporters. Zo laat blauw-zwart de 1/16e en de 1/8e finales gemakkelijk achter zich.

Club Brugge dus op rozen richting de kwartfinale van de Europa League, dus. Daar treft het revelatie Dnipro Dnipropetovsk.

In de heenwedstrijd vergeten beide ploegen hun kansen af te maken waardoor de return in Oekraïne allesbeslissend is. Daarin is Club verschrikkelijk inspiratieloos en krijgt het in minuut 82 het deksel op de neus. Sjachov doet hen uiteindelijk met een afgeweken bal de das om.

De Oekraïners bleken geen hapklare brok en zo eindigt het Brugse Europese sprookje in mineur. Terwijl Dnipro in de halve finale Napoli nog weet uit te schakelen moeten zij uiteindelijk in de finale het onderspit delven tegen Sevilla.