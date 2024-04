Dromen van finale? Club is waarschuwing van Zagreb niet vergeten: "In PAOK wordt het heksenketel"

wo 10 april 2024 17:53

Mag Club Brugge dromen van de finale van de Conference League? De loting oogt dan wel mooi, maar PAOK wordt geen "hapklare brok" in de kwartfinales. Zelfs niet na de boost tegen Anderlecht. "Één zwaluw maakt de lente niet."

Schijnt de zon weer boven Jan Breydel? Ook coach Nicky Hayen voelt dat er een nieuwe wind waait in Brugge. Club staat op 5 punten van leider Anderlecht in de play-offs en maakt nog kans op een mooi Europees verhaal. De boost van de zege tegen Anderlecht moet Club Brugge morgen helpen in de kwartfinales van de Conference League tegen PAOK Saloniki. "Maar ik blijf nederig", waarschuwt Hayen. "Één zwaluw maakt de lente niet. We blijven met beide voeten op de grond." "PAOK is een sterke tegenstander, die niet voor niets aan de leiding staat in de Griekse competitie. Je wint niet zomaar twee keer van Frankfurt in de groepsfase. We onderschatten hen niet." Dat Club een unieke kans krijgt op een Europese finale, beseft ook Bjorn Meijer maar al te goed. Blauw-zwart speelt zijn eerste kwartfinale sinds 2015. "Als je in de kwartfinales raakt, weet je dat je kans maakt op meer. We dromen natuurlijk van een finale, maar ik denk dat dat voor alle teams in de kwartfinales zal gelden."

Als iedereen hier morgen zijn keel openzet, zal je die van PAOK niet horen. Nicky Hayen, coach Club Brugge

Een finale? Eerst PAOK lijkt het devies bij Club Brugge. "Er zit ook nog een halve finale tussen", stelt Hayen. "En PAOK is ook geen hapklare brok." Zelfs met "een goede uitgangspositie" zal Hayen nog niet dromen van een (halve) finale. "Dinamo Zagreb won thuis met 2-0 tegen PAOK en dacht dat het de klus half geklaard had." "Maar dan verloren ze met 5-1 in Griekenland. Het is daar een heksenketel, dus we willen eerst de heenwedstrijd tot een goed einde brengen voor we aan Griekenland denken." Met zijn fanatieke supporters heeft PAOK voor eigen publiek een streepje voor. "Maar ook onze supporters hebben zondag bewezen dat het in Brugge een heksenketel kan zijn", aldus Hayen. "Ik doe dus een oproep naar de supporters: zorg dat PAOK jullie niet overtreft. Als iedereen hier morgen zijn keel openzet, zal je die van PAOK niet horen."

Met of zonder Vanaken?