Club Brugge boekt prestigezege tegen onherkenbaar Anderlecht, dat niet profiteert van uitschuiver Union

Anderlecht begon aan de kraker tegen Club Brugge in de wetenschap dat een punt in het Jan Breydelstadion volstond om alleen leider te worden, na de nieuwe misstap van Union eerder op de dag. Bovendien kwam Club Brugge gehavend aan de aftrap. Naast de geblesseerden Skov Olsen, Mignolet en Odoi moest immers ook Hans Vanaken ziek afhaken.



De sterren stonden dus gunstig voor Anderlecht, maar paars-wit kreeg na nog geen drie minuten al een koude douche. Mechele kreeg te veel ruimte op een hoekschop en bezorgde Club met een knappe kopbal een droomstart.



Anderlecht had geen antwoord op het messcherpe begin van de thuisploeg en ontsnapte aan meer averij. Schmeichel moest aan de bak op een gevaarlijk schot van Skoras en toen Meijer van dichtbij aanlegde voor de 2-0, kon Debast zich nog net in de baan van het schot werpen.



Diezelfde Debast zette Jackers op het halfuur aan het werk met een verre knal, maar leidde even later bijna de 2-0 in met knullig balverlies. Enkel de vormcrisis van Thiago voorkwam een nieuwe tik voor Anderlecht.



Met de rust in zicht kreeg ook paars-wit een cadeau na geklungel van Jutgla, maar Dreyer wrong ze de nek om. De Deen had geen oog voor de vrijstaande Hazard en besloot op de nagenoeg werkloze Jackers.