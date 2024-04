De klimbarometer voor de resterende klassiekers: wachten tot in Luik op de tweede alien

wo 10 april 2024 08:03

De Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik: nog 4 afspraken en dan valt het doek over dit voorjaar. Het gros van de kasseivreters last een pauze in, anderen maken de brug en ontmoeten vers klimgeweld. Hoe liggen de kaarten? Onze barometer snuift de sfeer op.

Superman blijft nog even in onze contreien hangen. Mathieu van der Poel trok na zijn zege in Roubaix niet naar Spanje en ook al loert decompressie misschien om de hoek, er is geen reden om aan te nemen dat de wereldkampioen er met zijn klak naar zal gooien. De Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik worden nog maar zijn 6e en 7e koersdag van het seizoen. Zijn buddy's bij Alpecin-Deceuninck fietsen op een wolk en het ensemble voor de klimkoersen mag geenszins onderschat worden. Jasper Philipsen pikt nog de Amstel mee, Søren Kragh Andersen kon Roubaix skippen voor deze afspraken, beloftewereldkampioen Axel Laurance verteert zijn overstap vlot en Quinten Hermans won een rit in het Baskenland. Hij liet evenwel de slotrit uit voorzorg schieten door een heupkwaal.

Quinten Hermans is een van de handlangers van Mathieu van der Poel.

Pogacar en zijn klasgenoten

Zijn er kandidaten om de blauwe bende van de voorjaarstroon te stoten? UAE Team Emirates is de eerste in lijn. Tadej Pogacar stoomt zich op de Sierra Nevada klaar voor zijn enige afspraak in Luik, maar er ligt nog veel lekkers in de toonbank van de beste UCI-ploeg. Baskenland-eindwinnaar Juan Ayuso is blij dat hij eindelijk in topvorm naar de Limburgse heuvels kan afzakken, maar de Spanjaard laat de Luikse honneurs wellicht uitsluitend aan zijn Sloveense kopman. Het Vlaamse luik van Marc Hirschi was een complete sof en na de Brabantse Pijl zal het bobijntje bij Nils Politt en Antonio Morgado ook wel af zijn. Niet getreurd: uit de zandbak diept de sterrenploeg ook nog João Almeida en vooral Brandon McNulty op. De Amerikaan is voorlopig gepasseerd voor de Giro en de Tour, maar werd wel 3e in Parijs-Nice en 5e in het Baskenland. McNulty blijft als ronderenner worstelen met die terugkerende slechte dag, maar wordt als rittenkaper en dus ook eendagsrenner met de dag gevaarlijker.

Brandon McNulty heeft als sluipschutter een neus voor het juiste moment.

Danish Dynamite

Met de punch van Mattias Skjelmose zit het duidelijk snor.

De glimlach van Roglic

Of Primoz Roglic zijn stempel kan drukken, is hoogst twijfelachtig, ondanks zijn glimlach op de rollen. De kopman van Bora-Hansgrohe had nog maar net de Waalse Pijl en Luik toegevoegd aan zijn kalender of hij moest het Baskenland als een mummie verlaten. Sergio Higuita weegt te licht, Maximilian Schachmann is eindelijk niet meer als vermist opgegeven, al zou zijn passage voorlopig beperkt blijven tot enkel de Amstel. Aleksandr Vlasov pikt normaal aan in de Ardennen.

Ook voor Ineos Grenadiers wordt het tijd om een grauw voorjaar kleur te geven. Tom Pidcock was aanwezig in de Hel, maar een 17e plek gaf ook geen volledige voldoening. Toch zou zijn vroegtijdige exit in het Baskenland naar eigen zeggen geen hinderpaal mogen zijn. Het Vlaamse voorjaar van EF Education-Easy Post was niet al te rooskleurig, maar met Ben Healy verschijnt de revelatie van vorig jaar op het toneel. De Ierse kampioen vuurde vorige week gunstige signalen af in de Loire. Neilson Powless eiste na zijn opgave in Tirreno-Adriatico door een knieblessure geen rugnummer meer op, sinds die koers gaf ook Richard Carapaz geen teken van leven meer.

Ben Healy was vorig jaar de ontdekking van deze klimkoersen.

Koffie op de Cauberg

Benoît Cosnefroy glimlacht weer en is een van de topfavorieten voor de Brabantse Pijl.

Van Gils en gasten