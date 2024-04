Baseballmatch in Cleveland wordt letterlijk overschaduwd door eclips, spelers genieten: "Het was supervet"

De Verenigde Staten waren gisteren in de ban van een totale zonsverduistering die in een deel van het land te zien was. Ook de baseballwedstrijd tussen de Cleveland Guardians en de Chicago White Sox werd - letterlijk en figuurlijk - overschaduwd door het natuurfenomeen. "Het was supervet", klonk het bij de spelers.

Het duel met Chicago was voor Cleveland de eerste thuismatch van het seizoen. Dan mag het altijd wat meer zijn, maar waar de fans dit keer op getrakteerd werden, was toch nog van een andere orde.

Cleveland ligt namelijk in de gordel waar maandag een totale zonsverduistering te zien was in de VS. Het stadion baadde in de loop van de namiddag in een voorjaarszonnetje, tot de maan langzaam voor de zon trok en uiteindelijk zo'n 3 minuten lang voor volledige duisternis zorgde.

Fans en spelers vergaapten zich aan het indrukwekkende natuurfenomeen, want dit hadden ze nog nooit gezien. De laatste totale zonsverduistering in Cleveland dateerde van 1806, op de volgende eclips is het wachten tot 2444. De stadion-DJ gooide er op de koop toe nog "Dark Side of the Moon" van Pink Floyd overheen.