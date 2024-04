"Als de trend van het laatste uur zich doorzet...": kan Mathieu van der Poel in Luik Tadej Pogacar kloppen?

Het zijn de harde wetten van het leven van een sporter. Je hebt met Parijs-Roubaix net een monument gewonnen en er wordt al gekeken naar wat er over 2 weken op je bord wordt gelegd. Mathieu van der Poel verschijnt op 21 april aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. Hoe schat zijn ploeg zijn kansen momenteel in?

Van Parijs-Roubaix naar Luik-Bastenaken-Luik, het is een kleine stap. Of niet? Mathieu van der Poel rekt zijn voorjaar tot de laatste klassieker en verschijnt er ook met grote ambities aan de start.

De Nederlander was gisteren outstanding op de kasseien, sprak zelf over zijn beste dag in deze klassieke periode en kon ook op een uitmuntend Alpecin-Deceuninck rekenen.

Maar Luik zal geen blauwdruk worden van Vlaanderen of Roubaix, benadrukt ploegleider Christoph Roodhooft.

"Ik vind het voor ons moeilijker om vooraf een plan op te maken waarbij we 100 procent kunnen uitgaan van onszelf", vertelde hij gisteren na de finish.

"Ook in deze koers ben je afhankelijk van factoren en de tegenstand. We zetten ons niet op zo'n hoog niveau dat we dat uitsluiten, maar in Luik moeten we meer nadenken over het parcours en de tegenstand. Het wordt iets anders."