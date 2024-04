Voor Peter Vandenbempt zijn er opnieuw 4 titelkandidaten: "Maar dat krijg je toch niet uitgelegd?"

De spanning is te snijden in de Champions' Play-offs. Genk en Club Brugge schuiven met overtuigend voetbal op richting de top, terwijl bovenaan naast Union ook Anderlecht op zoek is naar zichzelf. Peter Vandenbempt meet de temperatuur op van de topploegen: "Als Thorgan Hazard de barometer is van dit Anderlecht, staat die al enkele weken op slecht weer."

Wel, de prestatie van paars-wit gisteren zaait dan toch weer veel twijfel. Dat je in de play-offs een uitwedstrijd verliest bij een sterk Club Brugge is niet erg, iedereen zal eens verliezen.

De vorige wedstrijd van Anderlecht op Club Brugge in februari was dé referentiewedstrijd van paars-wit en overtuigde ook de laatste twijfelaars van de titelkansen van Anderlecht.

Anderlecht moet zondag winnen van Union. Alles wat minder is, is niet goed genoeg.

Zoals coach Riemer correct zei: geen intensiteit, geen kwaliteit aan de bal. Het contrast met de vorige wedstrijd in Brugge was gigantisch. Als Thorgan Hazard de barometer is van dit Anderlecht, staat die al enkele weken op slecht weer.

Dat is geen goed nieuws voor Anderlecht.

Ook jonge jongens als Leoni en Stroeykens, die het dit seizoen al heel goed hebben gedaan, halen hun niveau niet meer. Dolberg is een klassespits, daar is iedereen het over eens. Hij heeft het volste vertrouwen van Riemer, maar zit aan 3 doelpunten in 19 wedstrijden. Dat is niet bepaald geweldig.

Maar goed, net als voor Union geldt dat er geen man overboord is. Alleen moet Anderlecht dringend weer niveau halen en zondag winnen van Union. Alles wat minder is, is niet goed genoeg.