Pareltje van El Hadj zadelt Antwerp op met vroege Play-offkater na potige topper

Niet de start waar de landskampioen op gehoopt had. Genk heeft de topper op het veld van Antwerp gewonnen na een heerlijke treffer van El Hadj. In de tweede helft zette The Great Old de bezoekers wel flink onder druk, maar scoren lukte niet aan beide kanten in een bitsig slot. Met 0 op 6 verliest Antwerp de voeling met de top, Genk kan op zijn plaats omhoog kijken.

Antwerp - Genk in een notendop:

Genk kwam ongewijzigd en met veel zelfvertrouwen naar Deurne-Noord, terwijl Antwerp toch wat had moeten schuiven. Lammens verving in doel Butez en De Laet stond aan de aftrap voor de geschorste Wijndal.

Door de felle rookontwikkeling in de Bosuil begon de topper met een beetje vertraging. De bezoekers gingen daar het best mee om en zorgden voor het eerste gevaar. Cuesta ging dwars door de as van het veld en speelde El Hadj vrij, die vanuit een schuine hoek op Lammens botste.

In een hevige wedstrijd met talloze duels, en waar de fans er weer bijzonder kort opzaten, had Antwerp het lastig om doelgevaar te creëren. Voor de rust was er eigenlijk enkel een achterwaartse kopbal van Alderweireld, nota bene geblokkeerd door Janssen.

Genk versierde evenmin veel kansen, maar was plots wel trefzeker. El Hadj sneed naar binnen en borstelde de 0-1 prinsheerlijk in de winkelhaak. Een kopietje van de goal die hij hier met Anderlecht maakte, precies drie jaar en één dag geleden.

Na de rust gooide Van Bommel het over een andere boeg, met Balikwisha in de plaats van De Laet. De aanpassing bracht weinig zoden aan de dijk, want op een knap afstandsschot van Ondrejka na was het met een vergrootglas speuren naar kansen.

Ejuke zaaide wel onrust met zijn ingewikkelde dribbels, maar Genk echt in de problemen brengen was er niet bij. De frustratie laaide bij momenten hoog op en scheidsrechter D'Hondt had zijn handen vol om de overkokende potjes van het fornuis te halen.

In het slot flirtte Genk met de 0-2. El Khannouss ging op wandel, maar botste op een knappe redding van Lammens. En de debuterende doelman pakte diep in de toegevoegde tijd uit met een nieuwe redding toen de onvermoeibare El Ouahdi moederziel alleen op hem afkwam.