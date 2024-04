Terwijl Van der Poel met gladde handjes aan het golfen is, likt de rest zijn wonden: "Ben jij menselijk?"

En of Mathieu van der Poel gemaakt is voor de kasseien van Parijs-Roubaix. Terwijl vele andere renners vandaag met opengereten handpalmen opgescheept zitten, was er bij de wereldkampioen geen schrammetje schade te zien. Van der Poel ging zelfs alweer golfen. "Ben jij wel menselijk", was ook zijn vriendin onder de indruk.