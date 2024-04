Financial Fair Play blijft Everton achtervolgen: club van Amadou Onana verliest opnieuw 2 punten

Everton moet nog eens 2 punten afstaan na een overtreding op de financiële fair-play regels. Dat stuurde de club van Rode Duivel Amadou Onana vandaag op sociale media de wereld in. Een stevige opdoffer.

Over een periode van drie jaar mogen clubs uit de Premier League maximaal 105 miljoen pond (omgerekend 123 miljoen euro) verlies maken. Everton ging daar nu 19 miljoen over.

Met nog 6 speeldagen te gaan wordt het weer heet onder de voeten van Sean Dyche en co. Na de puntenaftrek staan ze op de zestiende plaats. Alarmerender is dat Luton Town, dat kampeert op de eerste degradatieplek, volgt op slechts 2 punten.

Nottingham Forrest, de club van Matz Sels en Divock Origi, kreeg eerder dit seizoen ook al een straf voor gesjoemel met de boekhouding. De roodhemden kregen 4 punten aan hun broek gelapt.

Everton stelt dat het altijd constructief zal meewerken wanneer het over de Financial Fair Play gaat. Ze is wel "extreem teleurgesteld in de manier waarop de verschillende commissies hun schijnbaar willekeurig oordeel vellen".

Daarmee deelt het een sneer uit aan onder meer Manchester City, dat al jaren met de grens van het toelaatbare flirt. Dat onderzoek loopt trouwens nog steeds.

Everton kondigde al aan dat het in beroep gaat tegen de beslissing.