Pep Guardiola steekt opnieuw loftrompet voor "ongelooflijke" De Bruyne: "Hij maakt mijn job zo makkelijk"

Alleen maar lovende woorden voor Kevin De Bruyne vanwege zijn coach. Hoe kan het ook anders na een prachtprestatie tegen Crystal Palace. De Rode Duivel nam zijn ploeg bij de hand met twee knappe goals en een assist. "Hij is al zoveel jaren een van de beste spelers in onze club", blijft Pep Guardiola soms vol ongeloof kijken.

"Zijn kwaliteiten? Ongelooflijk."

Niemand hoeft te benadrukken hoe blij Pep Guardiola is met de prestatie van Kevin De Bruyne tegen Crystal Palace. Na de wissel en stevige woordenwisseling in Liverpool een maand geleden, heeft de Belg geantwoord met zijn voeten. En zijn klasse.

"Al zoveel jaren is hij een van de beste spelers in onze club", zegt de T1 van Manchester City. "Wat Kevin in Engeland heeft gepresteerd, is nauwelijks te geloven. Dat zie je aan de goals, assists en consistentie in zijn prestaties."

"Zonder hem konden we vandaag niet winnen. Je kunt praten over de invloed van trainers, maar het feit is dat De Bruyne mijn job gewoon makkelijk maakt."