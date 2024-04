BEKIJK - Wat een demonstratie van De Bruyne: met 2 kanonskogels en assist gidst hij City op en over Palace

za 6 april 2024 15:28

Crystal Palace einde 2 - 4 Manchester City 4' - Doelpunt - Jean-Philippe Mateta (1 - 0) 13' - Doelpunt - Kevin De Bruyne (1 - 1) 45+2' - Geel - Joško Gvardiol 47' - Doelpunt - Rico Lewis (1 - 2) 62' - Geel - Jean-Philippe Mateta 64' - Verv. Eberechi Eze door Jeffrey Schlupp 66' - Doelpunt - Erling Haaland (1 - 3) 70' - Doelpunt - Kevin De Bruyne (1 - 4) 74' - Verv. Rodri door Mateo Kovacic 74' - Verv. Julián Álvarez door Matheus Nunes 74' - Verv. Jordan Ayew door Michael Olise 74' - Verv. Jean-Philippe Mateta door Odsonne Edouard 75' - Verv. Tyrick Mitchell door Nathaniel Clyne 82' - Verv. Will Hughes door Naouirou Ahamada 86' - Doelpunt - Odsonne Edouard (2 - 4) 90+3' - Verv. Kevin De Bruyne door Bernardo Silva Premier League - speeldag 32 - 06/04/24 - 13:31 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 4' Jean-Philippe Mateta 4' Jean-Philippe Mateta 1 - 0 13' Kevin De Bruyne 1 - 1 Kevin De Bruyne 13' 47' Rico Lewis 1 - 2 Rico Lewis 47' 66' Erling Haaland 1 - 3 Erling Haaland 66' 70' Kevin De Bruyne 1 - 4 Kevin De Bruyne 70' 86' Odsonne Edouard 86' Odsonne Edouard 2 - 4

Kevin De Bruyne is helemaal terug van (even) weggeweest. De Rode Duivel gidste Manchester City - na een vroeg tegendoelpunt - in zijn eentje op en over Crystal Palace. Met twee goals en een assist stal hij de show. Jeremy Doku moest vanaf de bank toekijken naar de onemanshow van zijn kapitein.

Vintage Kevin De Bruyne.

Onze landgenoot moest dit seizoen - al vaker dan hem lief was - vanaf de zijkant toekijken met kwaaltjes, maar tegen Crystal Palace bewees de kapitein van Manchester City nog eens zijn onversneden klasse.

Toen City al vroeg op achterstand kwam tegen Crystal Palace, nam onze landgenoot de regie als vanouds in handen. Hij strooide met passes, leek ongenaakbaar aan de bal en verzilverde dat ook met enkele sleutelmomenten.

Een demonstratie die hij al na 11 minuten op gang schoot. De Bruyne dribbelde zich vrij op de rand van de grote rechthoek, haalde zijn penseel boven en schilderde het leer héérlijk in de bovenhoek.

Een pareltje dat zelfs perfectionist Pep Guardiola niet onberoerd liet. Dat de coach van City zijn draaischijf enkele kushandjes toegooide, was veelzeggend.

Toen was al duidelijk dat De Bruyne zijn dagje had. Al was dit slechts een voorbode van een perfecte namiddag voor onze landgenoot.

Hoewel City in al hun bedwelmende balbezit het in de eerste helft eerst nog moeilijk had om écht gevaarlijk te zijn, zou het in de tweede helft een ferme overrompeling op touw zetten.

Na amper twee minuten tikte City Palace tureluurs en drukte Rico Lewis een afgeweken voorzet van Jack Grealish keurig in het hoekje: 1-2.

Terug over naar MVP De Bruyne.

Alsof zijn meesterlijke schot na 11 minuten nog niet genoeg was, eiste De Bruyne in het slot helemaal de schijnwerpers op met nog een doelpunt en een assist.

Na een nieuwe actie van de bedrijvige Grealish rolde het leer voor de voeten van de Rode Duivel, die zijn eeuwige partner in crime Erling Haaland nog eens een doelpunt voorschotelde.

En niet veel later haalde De Bruyne - na een flipperkastmoment in de zestien-meter - zelf nog eens de trekker over. Deze keer nam hij een botsende bal met zijn linker vol op de slof. De keeper stond erbij en keek ernaar: 1-4. City moest nog een doelpuntje slikken, maar in de negentigste minuut overstemde de "O Kevin De Bruyneee, O Kevin De Bruyne"-gezangen alles en iedereen in het stadion.



Iedereen blij met deze KDB er weer bij.



Bekijk ook het vroege doelpunt van Palace: