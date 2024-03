Laurens De Plus, klimknecht als rookie in de Ronde: "Mijn winstratio zal van 100 naar 50 procent gaan"

vr 29 maart 2024 10:00

Neen, het is geen vervroegde aprilgrap: Laurens De Plus (28) staat zondag voor het eerst aan de start van de Ronde van Vlaanderen. De berggeit associeer je niet echt met de Vlaamse kasseien, maar hij benadrukt zijn liefde voor het monument van zondag. "De ploeg hoefde me niet te overtuigen. Integendeel, het was net het omgekeerde."

In de laatste rechte lijn naar de Ronde van Vlaanderen kampt Ineos Grenadiers met personeelsproblemen. Luke Rowe en Jhonatan Narvaez liggen na valpartijen in Harelbeke en Wevelgem in de lappenmand. De supersub komt uit onverwachte hoek: Laurens De Plus duikt in het gat en debuteert zondag in de Ronde van Vlaanderen. Tiens, is De Plus niet de luxeknecht in de rittenkoersen en een van de Ineos-abonnees voor de klimklassiekers? Hij lacht en verrast tegelijk. "Ik had hier tijdens de winter al op gehoopt." "Ik had bij de ploeg al aangegeven dat ik ooit wilde deelnemen aan de Ronde en dat gebeurt nu door omstandigheden. Ik zal deze kans dan ook met beide handen grijpen."

"Ik wist dat er een kans was en vorige week hoorde ik in de Ronde van Catalonië dat Rowe gevallen was en out is. Toen wist ik bijna zeker dat ik aan de start zou staan." "Het zat dus echt wel in mijn hoofd, al moest ik nog even afwachten hoe ik het zware blok met Parijs-Nice en Catalonië zou verteren." "Mocht ik vermoeid geweest zijn, dan zou ik gepast hebben. Maar het kwam goed uit. En ik ben nu toch in België. Neen, de ploeg hoefde me niet te overtuigen. Het was net het omgekeerde."

Laurens De Plus maakt de switch van de Catalaanse bergen naar de Vlaamse heuvels.

Enthousiaste familie

"Het is fantastisch om als Vlaming de Ronde te kunnen rijden", vervolgt De Plus. "Ik heb meteen mijn familie op de hoogte gebracht en iedereen is enthousiast." De klimmer benadrukt dat het niet om een acte de présence gaat. "Het is niet de bedoeling om louter pelotonvulling te zijn. Ik wil een rol proberen te spelen." "We hebben door de afwezigen niet echt een kopman en we kunnen dus vrij open koersen. Er is geen hiërarchie en we laten het allemaal een beetje op ons afkomen." De Ronde is een koers van 270 kilometer. "De sterke mannen komen dan naar boven en daar hoop ik zelf ook bij te zijn. Als je fit bent, dan kun je iets uitrichten en mijn gevoel is goed."

Donderdag ging De Plus met zijn maats nog een viertal uren op verkenning. "Die opfrissing kon zeker geen kwaad. Ik ken de wegen, maar het parcours van de Ronde verandert elk jaar wel een beetje." "Ik heb nog nooit een Vlaamse klassieker gereden en ik weet dus niet of parcourskennis zo cruciaal is. Wellicht spreken vooral de benen." Op training dokkert De Plus niet te vaak over de kasseien. "Die probeer ik toch te vermijden", lacht hij. "En door de vele hoogtestages ben ik sowieso weinig in de Vlaamse Ardennen."

Muur van Geraardsbergen

Ook Laurens De Plus zag woensdag uiteraard de zware val in Dwars door Vlaanderen. "Het is een klotedeel van onze sport. Ook in de grote rondes gebeurt het enorm veel. Ik brak zelf nog mijn heup in de ploegentijdrit van de Vuelta, maar het houdt me niet tegen. Neen, het schrikt me niet af." De Plus is gemotiveerd, ook al omdat hij zijn enige profkoers over kasseien zowaar gewonnen heeft. "In de BinckBank Tour van 2019 werd ik 3e in de slotrit naar Geraardsbergen en won ik het eindklassement." "Oké, dat was wel in de zomer met de Tour in de benen. Ik vrees dus dat mijn winstratio van 100 procent naar 50 procent zal zakken."



Laurens De Plus op de Muur van Geraardsbergen in 2019.

"Maar ik probeer wat schwung te brengen in de ploeg. Het kan alleen maar meevallen. Ik zal zondag tevreden zijn als ik ervan genoten heb, als de Ronde gebracht heeft wat ik ervan verwacht had." "Het wordt gewoon genieten. Ik heb nog nooit zo'n startpresentatie van Flanders Classics bij een Vlaamse koers meegemaakt. Van de andere renners hoor ik dat dat erg leuk is. Al vind ik het wel jammer dat de finish niet meer in Ninove ligt", knipoogt de Ninovieter toch over een minpuntje. Een week na de Ronde staat Parijs-Roubaix al op de agenda. Ook op die van De Plus? Mag de ploeg dan nog eens een uitnodiging sturen? "Ik wil altijd overal koersen", grinnikt hij. "Ik zou altijd ja zeggen. Ik zou zondagavond zelfs willen doorvliegen naar het Baskenland, waar de ronde maandag begint." "Maar ik zit met andere en grotere doelen in mijn achterhoofd. In juli en augustus wil ik er ook staan." "Ik moet mezelf altijd inhouden met mijn programma. Maar een koers als de Ronde is zo'n grote wedstrijd. Daar moet je respect voor hebben. Dat motiveert je, daar lig je wakker van."