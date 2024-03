Skov Olsen en Zinckernagel delen een pannenkoek: "Verschil tussen Deila en buitenlandse coaches is groot"

do 7 maart 2024 11:47

Club Brugge heeft een stevige Scandinavische inbreng met 3 Denen, 2 Noren én een Noorse coach. Dat is ook de UEFA niet ontgaan. In de aanloop naar Molde-Club Brugge van vanavond stuurde het mediateam van de Europese voetbalbond Andreas Skov Olsen en Philip Zinckernagel naar een pannenkoekenhuisje. De twee hadden het onder meer over de verschillende rol van een trainer in Europa.

Ronny Deila is een Noor, net als Hugo Vetlesen en Antonio Nusa. En Club Brugge telt ook 3 Denen: Casper Nielsen, Andreas Skov Olsen en Philip Zinckernagel. Met die laatste twee ging de UEFA een pannenkoek eten voor zijn voorbeschouwend magazine op de Conference League-avond straks.



De twee spreken natuurlijk Deens onder elkaar. "Dat ik niet meer de enige Deen ben, geeft me een gerust gevoel", legt Skov Olsen uit. "Het is alsof je weg bent van huis, maar wel nog in Scandinavië."



Zinckernagel is aan zijn eerste seizoen in Brugge bezig, hij speelde voorheen bij Standard, maar ook in Engeland en Watford. Skov Olsen is zijn 3e seizoen bij Club, dat hem bij Bologna in Italië wegplukte.



In Engeland zit de coach in zijn kantoor. Je sprak niet met hem. Philip Zinckernagel