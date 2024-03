Van den Bergh dankt sportpsycholoog voor zege op UK Open: "Dit is nog maar het begin"

ma 4 maart 2024 11:53

Naar een sportpsycholoog gaan? Het was wel het laatste wat hij wilde doen, gaf Dimitri Van den Bergh toe. Nu hij de stap toch heeft gezet, wordt hij bijna meteen beloond met de eindzege op de UK Open. Veelbelovend? "The sky is the limit", glunderde onze landgenoot.

Zou het toch weer in zijn hoofd sluipen? Door 6 match darts te missen leek Dimitri Van den Bergh zijn kans op een tweede major uit zijn carrière door zijn vingers te laten glippen. "Ik verloor even mijn durf", gaf Van den Bergh achteraf toe. "Dat is me in het verleden ook al enkele keren overkomen op belangrijke momenten. Ik hield het nauwelijks uit en had amper nog geloof in eigen kunnen." Maar toen ook wereldkampioen Luke Humphries het in de finale van de UK Open vergat af te maken, trilde de arm van Van den Bergh niet meer. Bij 10-10 gooide hij het beslissende pijltje wel raak in de double 20. De triomf van de mentale veerkracht. Zijn geheim? "Ik was nooit fan van een sportpsycholoog, maar ik gaf het onlangs een kans. En kijk nu ... Ik heb goud!", reageerde hij dolblij met zijn tweede majortrofee in zijn hand. "We zijn nog niet lang aan het samenwerken, maar het werkt goed", aldus Van den Bergh, die zijn eerste major in 2020 won met het World Matchplay. "Dit is veel sneller dan verwacht de kers op de taart."

Twijfelde hij eerst nog, dan is Van den Bergh er nu rotsvast van overtuigd dat hij hoge toppen kan scheren in samenwerking met een sportpsycholoog. Misschien zelfs zijn eeuwige angstgegner Michael van Gerwen verslaan? Van den Bergh kon in 2018 zijn eerste en enige keer winnen van de Nederlander. Daarna volgden 17 nederlagen op een rij tegen de drievoudige wereldkampioen. "Van Gerwen weet dat hij aan een enorme reeks bezig is tegen mij", vertelde Van den Bergh. "We gaan nu dus specifiek werken rond MVG. Ik heb het ook al gezegd tegen Michael: "Er komt een dag waarop ik je zal verslaan". Ik weet dat het zal gebeuren." "Dit is een fantastische prestatie. Voor mijn psycholoog, voor mijn gezin, voor mezelf... Dit is nog maar het begin. The sky is the limit", glunderde hij. Van den Bergh gaat zeker niet zweven na zijn triomf op de UK Open. "We keren terug naar de basis, naar het oefenbord. Als je de beste wil kloppen, moet je de beste zijn", besloot hij. En dat mag Van den Bergh volgende week tonen voor eigen publiek. Met zijn tweede major op zak zal "The Dreammaker" nog meer de blikvanger zijn in de Oktoberhallen in Wieze, waar de Belgian Darts Open plaatsvindt.