Local hero Alberto Bettiol voorspelt chaos in Strade Bianche: "Veel renners zullen willen anticiperen"

Welke rol kan de voorspelde regen spelen? "In een ideaal scenario regent het zaterdagochtend. Dan is het tegen de middag opgedroogd en zal er geen stof liggen op de grindwegen", zegt de weerman in Bettiol. "Zo zouden we ook meer grip hebben op de gravelwegen, vooral in de afdalingen. Dat zou het ook wat veiliger maken voor de renners."

Slotvraag: wie is er in staat om topfavoriet Pogacar zaterdag te verslaan?

"Hopelijk kunnen mijn ploegmakkers Ben Healy of Richard Carapaz dat", zegt Bettiol.



"Carapaz heeft al getoond dat hij goed in vorm is. Hij is een van de weinige renners die kunnen sprinten tegen Pogacar. Dat is bij Healy anders, hij moet het hebben van een verre aanval."



"Ik wil hen in elk geval zo goed mogelijk steunen."